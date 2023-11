L’Association des directeurs de police du Québec réclame des caméras portatives

Les policiers de la province subissent davantage de voies de fait dans l’exercice de leurs fonctions, selon l’Association des directeurs de police du Québec. Cette dernière réclame au gouvernement Legault des caméras portatives et plus d’intervenants psychosociaux sur le terrain.

Les voies de faits commis sur des policiers ont augmenté de 9 % entre 2021 et 2022, selon les données révélées vendredi par l’organisme à but non lucratif, qui représente les dirigeants des forces de l’ordre et leurs partenaires.

Nombre de voies de fait commis sur des policiers au Québec Année Nombre de voies de faits 2020 2095 2021 2081 2022 2286 Source : Association des directeurs des policiers du Québec

Denis Turcotte, le vice-président de l’Association des directeurs de police du Québec, estime que la multiplication des violences physiques s’explique en partie parce que le nombre d’interventions est en augmentation.

Les interventions en santé mentale augmentent. Les interventions auprès de personnes auprès de personnes intoxiquées ont augmenté après la pandémie. Présentement, on traite beaucoup beaucoup d’événements , a-t-il mentionné en marge de la conférence de presse qui s'est tenue dans l’arrondissement de Jonquière.

Le directeur du Service de police de la Ville de Québec, Denis Turcotte.

Il appelle le gouvernement à améliorer les services aux citoyens.

Si les gens sont pris en amont avec leurs problématiques, s'ils ont les soins et les suivis avec les ressources du milieu, ça va diminuer grandement nos interventions, donc les altercations, donc les voies de fait envers les policiers.

Dans un communiqué, l’Association des directeurs de police du Québec pointe également du doigt la hausse des violences armées et la banalisation de la violence via les médias sociaux .

Il y a 20 ans, lors d'une intervention policière, l'instructeur à Saguenay Denis Gagné a reçu une pluie de projectiles : près de 200 balles.

Le regroupement demande le déploiement d’équipes mixtes comprenant des intervenants psychosociaux et la mise en place de caméras portatives qui permettrait de filmer les interventions.

Nous croyons que le déploiement des caméras portatives, tant attendu de la part des citoyens et des policiers, représente une solution intéressante , a indiqué Didier Deramond, directeur général de l’association dans un communiqué.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le nombre de voies de fait connaît aussi une augmentation dans la région. En 2021, on comptait 73 événements, alors qu’en 2022, elle se chiffrait à 88.

La police de Saguenay se dit préoccupée.

Les policiers sont victimes de voies de fait alors qu'ils sont là pour protéger les gens et c'est eux qui sont victimes , a dénoncé Denis Boucher, le directeur du Service de police de Saguenay (SPS).

Comme n'importe qui, le policier va arriver chez lui avec son lot de problèmes, avec son lot d'émotions, sauf que l'humain en dessous de l'uniforme, en dessous de son manteau, lui, il n'a pas le droit à l'erreur. C'est ça qui est très dur psychologiquement , a ajouté Denis Gagné, instructeur.

Avec les informations de Laurie Gobeil