300 citoyens demandent la tenue d’une enquête publique à la Ville de Bonaventure

Plus de 300 citoyens de Bonaventure ont signé la pétition demandant la tenue d'une enquête publique sur l'administration et le fonctionnement de la Ville de Bonaventure.

Les deux auteurs de cette pétition lancée en août, Jean-François Henry et Richard Léonard, croient que ce nombre de signatures prouve qu'ils ne sont pas les seuls à se préoccuper de la gestion des affaires municipales. Ils se disent très satisfaits des 300 signatures, puisque l’objectif initial était d’en récolter 200.

Avec cette pétition, M. Henry et M. Léonard souhaitent dénoncer ce qu’ils qualifient de climat d’omerta et faire la lumière sur les nombreuses démissions d'employés et d’élus municipaux des dernières années.

Richard Leonard (à gauche) et Jean-François Henry (à droite) ont lancé une pétition en août pour demander la tenue d'une enquête publique.

Il y a beaucoup de questions concernant les départs dans des postes importants , explique Jean-François Henry. Plusieurs personnes sont parties de façon un peu abrupte. Il y a des ententes secrètes signées avec certains employés pour qu’il y ait des départs rapides, on ne sait pas les montants, on ne sait rien, tout est confidentiel. C’est comme la loi de l’omerta.

Les auteurs de la pétition allèguent également que la gestion du personnel comporte des irrégularités et qu'un climat malsain règne entre le maire et les conseillers municipaux.

Selon Jean-François Henry, il est important que la Commission des affaires municipales mène une enquête indépendante pour que les langues se délient.

La citoyenne de Bonaventure Luce Ferlatte déplore que les élus esquivent souvent les questions lors des séances publiques.

On ne sait jamais à quoi les dépenses servent, quand on pose des questions, on n’a jamais de réponse , déplore la citoyenne Luce Ferlatte. On dirait que les conseillers n’ont jamais le droit de répondre, c’est toujours le maire qui répond. On dirait que les conseillers n’ont pas de pouvoir et que c’est tout le maire qui décide.

Les auteurs de la pétition vont continuer de récolter des signatures durant encore quelques semaines.

Ils souhaitent déposer le document avant la fin de l’année à la Commission municipale et au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'au Cabinet du premier ministre et auprès des partis d’opposition de l’Assemblée nationale.

Le maire refuse de commenter

Le maire de Bonaventure, Roch Audet, a refusé notre demande d'entrevue sur le sujet vendredi, préférant réserver ses commentaires pour la séance municipale qui aura lieu lundi.

Radio-Canada s’est tout de même entretenue vendredi avec les six conseillers municipaux de Bonaventure, mais trois d’entre eux ont refusé que leurs propos soient cités.

Le conseiller et maire suppléant, David Roy, a indiqué comprendre que certains citoyens déplorent le manque de transparence, mais il explique que le conseil doit actuellement composer avec des enjeux confidentiels liés à une situation précise .

Selon lui, les conseillers sont également libres de faire valoir leur point de vue, mais que la plupart des débats ont lieu lors de séances de travail préparatoires qui se tiennent à huis clos, et non lors des assemblées publiques.

L'hôtel de ville de Bonaventure a subi d'importants de travaux de rénovation récemment. Les impacts financiers de ces travaux inquiètent certains contribuables.

Accompagnement et liens de confiance à rebâtir

En août, la Ville de Bonaventure a fait appel au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour obtenir du soutien et améliorer les relations de travail à l'interne.

Les démarches d’accompagnement ont commencé à la fin du mois d’août, alors que des représentants du ministère ont rencontré individuellement les six conseillers municipaux ainsi que le maire.

Tous les conseillers municipaux ont affirmé à Radio-Canada que ces démarches étaient cruciales pour rebâtir les liens de confiance entre les conseillers et le maire Roch Audet.

Le conseiller municipal, Pierre Gagnon, mentionne que ces liens s’étaient effrités au cours des derniers mois.

Il y a des décisions qui ont été prises sans qu’on soit mis au courant, et ça nous a mis dans une situation très particulière envers nos concitoyens. Le climat de confiance a diminué, on va essayer de le reconstruire, mais c’est une grosse étape à réussir.

C’est l’ultime chance, parce que le climat de confiance n’était plus présent et il ne l’est pas encore, mais on est en train de voir ce qu’on peut faire , ajoute M. Gagnon. Soyez sûr que je vais être le premier, si ça ne fonctionne plus d’une façon adéquate, à quitter le conseil parce que ça va à l’encontre de mes convictions.

De son côté, le conseiller Gaston Arsenault se dit encouragé par le processus en cours avec le ministère des Affaires municipales. C’est plus positif en ce moment que ce l’était en août , lance-t-il.

Il indique que, lors de la dernière rencontre d’accompagnement qui s’est tenue le 31 octobre, les représentants du ministère des Affaires municipales ont expliqué en détail les rôles et responsabilités des conseilleurs et du maire.

Les conseillers ont tous affirmé à Radio-Canada que cette rencontre avait été fructueuse et avait permis de clarifier beaucoup de choses.

Bien que certains mentionnent être prêts à démissionner si la démarche d'accompagnement ne porte pas ses fruits, les six conseillers municipaux ont indiqué vouloir y prendre part de bonne foi pour améliorer la situation.

Des dépenses d’argent public liées aux relations de travail

En mars, le conseil municipal de Bonaventure a octroyé un mandat à la firme Relais Expert-Conseil pour du soutien en lien avec les relations de travail.

Le mandat voté à l’unanimité par les conseillers présents prévoyait l’octroi d’un contrat pour un montant maximal de 12 400 $.

En juillet, la Ville a aussi mandaté Relais Expert-Conseil pour mener un exercice de facilitation/coaching en milieu de travail au coût de 2850 $.

Radio-Canada a tenté d’obtenir davantage d’information sur ces mandats. Toutefois, en raison de certaines restrictions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, il n'a pas encore été possible de mettre la main sur les documents liés à l'octroi de ces contrats.