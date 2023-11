Les travaux de réfection majeurs de l’avenue Laval, Baie-Comeau, sont terminés pour cette année, permettant aux résidents du secteur de retrouver la tranquillité.

Après cinq mois de travaux, il ne restera qu’une couche de surface à appliquer au printemps prochain pour que l’artère soit officiellement restaurée. La machinerie a quitté le chantier cette semaine, au grand bonheur des résidents du secteur.

Ils ont fait un bon travail, mais ça a amené beaucoup de désagréments , partage Jacques Roy, résident de l’avenue Laval. Il y a bien des gens qui n’ont pas aimé ça. Mais disons que c’est fait et on est bien content que ça soit fini.

Depuis le mois de mai, je vais vous dire que ça a été l’enfer , lance Dany Desrosby, rencontré sur l’avenue Laval. Une fois je me suis fait interpeller "pourquoi vous ne marchez pas sur le trottoir?” Parce qu’avant c’était vraiment magané , renchérit sa conjointe, Martine Dion.

C’est sûr que les gens sont contents. Pour eux, c’est un soupir de soulagement parce qu’ils demandaient ça depuis plusieurs années , dit l’agent aux communications de la Ville de Baie-Comeau, Pierre-Olivier Normand.

Ouvrir en mode plein écran L'avenue Laval a été éventrée tout l'été. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Des travaux de 7 millions de dollars

La réfection de l’avenue Laval a coûté sept millions de dollars. Il s’agit de travaux majeurs pour cette rue construite à la fin des années 1930.

En plus d’enlever l'asphalte, on a refait tous les tuyaux : pluviaux, sanitaires et alimentaires , explique Pierre-Olivier Normand.

L’année 2023 a été marquée par plusieurs travaux de réfection de rue à Baie-Comeau, au point où la Municipalité avait dû tirer un trait sur la tenue des Championnats de cyclisme sur route élites en août. En plus du chantier de l’avenue Laval, la Ville a aussi procédé à ceux du boulevard Blanche, de l’avenue Cartier et de la rue de Bretagne.

Ça dépend des années et des budgets. Cette année, on a vraiment donné une claque là-dedans pour pouvoir travailler le tout. C’est sûr qu’on essaie d’entretenir le mieux possible le réseau routier de Baie-Comeau, mais c’est quand même environ 125 kilomètres , précise Pierre-Olivier Normand.

Le budget 2024 de la municipalité sera déposé en décembre prochain. On saura alors quelles autres rues pourront bénéficier d’une cure de jeunesse.

D'après un reportage de Camille Lacroix