Fin du Publisac : les journaux de Trium Médias seront distribués dans des points de dépôts

L’entreprise Trium Médias, qui possède quatre hebdomadaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean, distribuera la totalité de ses journaux dans des boîtes à journaux dès ce printemps. Une décision qui s’impose à la suite de l’annonce vendredi de TC Transcontinental de mettre fin à la distribution du Publisac.

Ce nouveau mode de distribution prendra effet au plus tard en avril 2024.

Pour l’instant, seul son hebdomadaire Le Réveil est distribué dans des points de dépôt à travers Saguenay et certaines municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Elle étendra ainsi ce même modèle aux journaux Le Lac-St-Jean, Le Nouvelles Hebdo et L’Étoile du Lac.

Selon la directrice des ventes et copropriétaire de Trium Médias, Marlène Claveau, l’entreprise s’était déjà préparé à cette éventualité.

On n’avait pas le calendrier de Transcontinental, mais on le voyait venir depuis ce qui est arrivé à Montréal. On savait que ça allait se déployer. On l’a appris mercredi , a expliqué Marlène Claveau au micro de Place publique.

Depuis le mois de mai 2023, la Publisac était distribué uniquement sur demande à Montréal.

Points de distribution

Marlène Claveau a bon espoir que ce mode de distribution pourra fonctionner pour les hebdomadaires du Lac-Saint-Jean.

Ça ne nous inquiète pas. Ça fait un an à Saguenay qu'on est dans ce mode-là. On s'est rendu compte que les gens, quand ils prennent l'habitude, ça prend quelques mois, bien le réseau est assez stable , a ajouté Mme Claveau.

Elle estime qu’entre 8200 et 8900 copies du journal Le Réveil sont obtenues chaque semaine.

Impacts financiers

L’annonce de la fin du Publisac survient au lendemain de la décision de Québecor de mettre à pied près de 40 % des effectifs du Groupe TVA à travers le Québec. Des licenciements que le géant des médias justifie en raison d’une baisse de revenus publicitaires et de l’omniprésence des plateformes de diffusion numérique.

Trium Médias, qui compte 27 employés, n'a pas l'intention d'effectuer de mises à pied pour le moment. Mais des impacts financiers sont à prévoir.

La partie la plus plate, c'est qu’il va y avoir un impact financier. Le Publisac, c'était la façon la plus économique de distribuer les journaux. Il va y avoir assurément des coûts supplémentaires pour notre entreprise. Mais on va y faire face , a ajouté Mme Claveau.

En août, Métro Média, qui comptait une vingtaine de publications à travers Montréal et Québec, annonçait sa faillite. La fin du Publisac dans la métropole avait été pointée du doigt.

Marlène Claveau estime que la réalité de Métro Média est différente de celle de Trium Médias. L’une des forces d’un hebdomadaire régional est le sentiment de proximité du lecteur, selon elle.