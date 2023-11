Ottawa va procéder à sa propre évaluation du plan de retraite proposé par l’Alberta

Le gouvernement du Canada va entamer sa propre évaluation du plan de retraite controversé que propose l’Alberta, a déclaré vendredi la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland.

Ses propos ont eu lieu lors d’une rencontre avec ses homologues provinciaux et territoriaux pour discuter de la volonté de l’Alberta de se retirer du Régime de pensions du Canada (RPC).

J'ai dit aux ministres que je demanderais à l'actuaire en chef de fournir une estimation du transfert d'actifs sur la base d'une interprétation raisonnable des dispositions de la loi du RPC , a expliqué Chrystia Freeland à la suite de la réunion. Elle estime qu'il est crucial que les ministres de l'ensemble du pays s'assoient pour traiter de ce sujet qui aurait un impact sur tous les Canadiens.

Selon des experts, la sortie de l'Alberta du RPC pourrait mettre le régime de pensions en péril et entraîner une augmentation considérable des cotisations versées par les travailleurs et leurs employeurs dans plusieurs autres régions du pays.

Le ministre des Finances de l’Alberta, Nate Horner, affirme que son gouvernement accueille favorablement cette démarche d’Ottawa à fournir une analyse actuarielle complète de ce que la province aurait droit de recevoir si elle venait à se retirer du RPC .

C'est ce que nous demandons depuis plusieurs semaines , indique-t-il dans un communiqué. Il est essentiel, dans le cadre des discussions en cours, que nous disposions d'un numéro de transfert d'actifs ferme [...] sur lequel les Albertains puissent prendre une décision informée.

Nate Horner réitère que la sortie du RPC ne se fera que si les Albertains votent en ce sens lors d'un référendum.

Une question de transférabilité

En plus de discuter des répercussions que le retrait de l'Alberta aurait à l'échelle du pays, les ministres ont également abordé la question de la transférabilité.

Le RPC permet aux Canadiens de vivre et de travailler partout au Canada sans compromettre leur retraite , affirme Chrystia Freeland.

Si la proposition du Parti conservateur uni (PCU) albertain de retirer la province du Régime de pensions du Canada se concrétise, Ottawa serait tenu d’adopter un règlement reconnaissant la comparabilité d’un plan de retraite albertain au RPC .

L’Alberta devrait négocier des ententes de transférabilité complexes et fastidieuses avec le RPC et le Régime de rentes du Québec , explique la ministre des Finances du Canada.

Il s'agirait d'un processus complexe et étalé sur plusieurs années, qui interviendrait à un moment d'incertitude réelle dans le monde entier.

Chrystia Freeland indique par ailleurs que, dans le cadre de sa visite à Calgary, elle a rencontré des organisations concernées.

La ministre affirme que la Chambre de commerce de Calgary a déclaré que le retrait pourrait compromettre la mobilité de la main-d'œuvre, la stabilité des entreprises et des consommateurs, ainsi que la confiance des investisseurs.

Elle ajoute que, lors d'une réunion avec la direction de la Fédération du travail de l’Alberta, cette dernière aurait déclaré que le retrait serait effrayant pour quiconque envisage une retraite sûre et stable.

Chrystia Freeland remarque qu'il s'agit d'une situation sans précédent et que la réunion de vendredi représente le début d'une conversation nationale.

Le reste du Canada prend la parole

La proposition du Parti conservateur uni albertain de créer son propre régime de retraite a suscité de fortes réactions dans le reste du pays.

Le premier ministre Justin Trudeau a notamment affirmé que cette action causerait un « préjudice indéniable » aux Canadiens et que le retrait les exposerait à une plus grande instabilité financière. Pour sa part, le chef de l’opposition, Pierre Poilievre, a invité les Albertains à ne pas quitter le régime de retraite fédéral.

Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion, la ministre des Finances de la Saskatchewan, Donna Harpauer, affirme que la réunion des ministres constitue une tentative du gouvernement fédéral de distraire les Canadiens.

Selon elle, Ottawa amplifie le faux sentiment d'urgence du sujet du retrait de l’Alberta du RPC afin d'éviter le sujet qui préoccupe le plus sa province : la crise de la taxe carbone.

Nate Horner a exprimé qu’il souhaite lui aussi aborder le sujet, notamment lors de la prochaine réunion entre le gouvernement fédéral et ceux des provinces et territoires qui est prévue les 14 et 15 décembre.