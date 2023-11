La vieille école de Pont-Lafrance est démolie, mais les souvenirs ne sont pas effacés

La démolition de la vieille école de bois de Pont-Lafrance, dans la municipalité de Tracadie, jeudi, a fait un pincement au cœur des résidents de cette petite communauté.

C'est une page d'histoire qui se tourne. La petite école, construite en 1952, était à l'abandon depuis déjà plusieurs années. L'été dernier, elle s'est en partie effondrée.

Ouvrir en mode plein écran C'est tout ce qui reste de la vieille école de Pont-Lafrance, qui a été démolie jeudi. Photo : Radio-Canada / René Landry

Seul signe de vie sur les lieux, un petit chat noir et blanc va et vient parmi les débris qui jonchent le sol. Ce qui reste d'une vieille bicyclette trône dans ce fatras.

Ouvrir en mode plein écran Un petit chat noir et blanc a entrepris d'explorer l'amas de débris à la suite de la démolition de l'école. Photo : Radio-Canada / René Landry

Ginette Brideau a étudié dans cette école de la première à la cinquième année.

C'était quasiment neuf à ce moment-là , se souvient-elle. Pour nous, c'était une grosse école.

Une partie de l'histoire de Pont-Lafrance

Le souvenir qu'elle en a est d'autant plus précieux que sa mère, Irene, décédée l'an dernier à 91 ans, en a été la directrice pendant longtemps.

Ça fait de la peine parce que c'est une partie de notre histoire qui s'est effondrée , exprime-t-elle. Puis, je pense qu'il a beaucoup de gens de Pont-Lafrance qui l'ont vécu comme ça aussi.

Ça fait un pincement au cœur quand on passe devant.

Courir dans un champ, faire du sport dans une cafétéria

Le maire de Tracadie, Denis Losier, y a fait ses premiers pas sur le marché du travail quand il était dans la jeune vingtaine. Il était enseignant d'éducation physique.

Il se souvient que la cafétéria se transformait momentanément en gymnase, selon les besoins. Il n'y avait pas, non plus, de piste d'athlétisme. Les courses avaient lieu dans un grand champ à l'arrière.

Ouvrir en mode plein écran L'année de la construction de l'école ne fait pas de doute, elle est inscrite sur la fondation. Photo : Radio-Canada / René Landry

Ç'a été laissé à l'abandon , dit-il. Puis, maintenant, c'est complètement à terre. Ça nous rappelle de bons souvenirs, malgré tout.

Comme l'explique Ginette Brideau, les choses ont bien changé à Pont-Lafrance, une petite communauté d'un peu plus de 700 résidents.

Ici, on avait un bureau de poste, le magasin à Willie Brideau et il y avait l'école. Tout était dans le même coin. Là, il ne reste plus rien.

Il ne reste, en fait, que la nostalgie, les souvenirs.