Un vent d’optimisme souffle sur le secteur du tourisme dans les Rocheuses albertaines

La région des Rocheuses de l’Alberta est passée d’une situation de pénurie de main-d’œuvre à une reprise plus stable des activités, suscitant ainsi de l’optimisme dans l'hôtellerie et la restauration, un secteur qui a particulièrement souffert du manque de travailleurs.

C’est du moins ce qui ressort d’une étude du marché de l'emploi réalisée cet automne par le Centre de ressources pour l’emploi (Job Resource Center).

D’après cette étude, des travailleurs reviennent dans la Vallée-de-la-Bow, pour occuper des emplois, surtout les postes qui incluent l’hébergement, car trouver un logement s'apparentait à un parcours du combattant.

La Vallée-de-la-Bow, dans le sud-ouest de la province, comprend Banff, Canmore et Kananaskis, des communautés dont l’économie repose en grande partie sur le tourisme.

En 2022, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration se trouvait dans une situation considérée comme désastreuse pour ce qui a trait à la pénurie de personnel.

Les employeurs manquaient de 20 à 25 % de personnel, ce qui entraînait des changements dans les heures d'ouverture et parfois des fermetures temporaires.

Je pense que nous avons fait bouger les choses par rapport à l'état dans lequel nous nous trouvions à ce moment-là , estime Wanda Bogdane, directrice générale (DG) de l’Association Banff & Lake Louise Hospitality.

Elle explique ce changement de la donne par une combinaison de facteurs , dont des flux de talents étrangers et un retour de la main-d'œuvre [albertaine] .

Entre février et juillet 2023, le Centre de ressources pour l’emploi a reçu moins d'offres d'emploi, soit une baisse de 21 % par rapport à la même période en 2022.

Selon Reinira Lankhuijzen, qui travaille dans l'orientation professionnelle, cela s'explique par le fait que les postes sont pourvus plus rapidement et qu'il n'est donc plus nécessaire d’afficher de nouveau les mêmes offres pour attirer les candidats.

Il semble que les choses aient vraiment changé, dit-elle. Les gens viennent dans la Vallée-de-la-Bow et réussissent à y trouver du travail.

La saignée provoquée dans l'industrie par la pandémie

Ce constat reflète celui de l’Association Banff & Lake Louise Hospitality, même si la DG de cet organisme, Wanda Bogdane, ajoute qu'il y a eu une certaine érosion, particulièrement à cause de la pandémie de COVID-19.

Par exemple, durant cette période, des travailleurs expérimentés dans les domaines de la cuisine, du commerce et de la gestion ont dû quitter l'industrie hôtelière pour des secteurs stables et ils ne sont pas revenus.

Nous avons encore le sentiment d'avoir perdu beaucoup lorsque des travailleurs talentueux ont migré vers d'autres secteurs.

Emploi avec logement, une combinaison gagnante

Reinira Lankhuijzen explique que le logement est un avantage convoité par les chercheurs d’emploi, et les employeurs qui offrent un logement à leur personnel enregistrent un taux de rotation du personnel moins élevé.

L'association de l'hôtellerie et de la restauration est optimiste quant à la stabilité du marché du travail jusqu'en 2024. Selon Wanda Bogdane, cela pourrait être dû en partie à un meilleur accès logement dans la Vallée-de-la-Bow.

L'impact du logement sur la capacité à attirer et à retenir des talents qualifiés dans les Rocheuses est très pertinent aujourd'hui.

Des employeurs investissent dans de nouveaux logements pour le personnel. Mme Bogdane se réjouit aussi que le gouvernement fédéral ait lancé le Fonds pour accélérer la construction de logements, et que des municipalités comme Banff envisagent déjà d'utiliser.

Avec les informations d'Helen Pike