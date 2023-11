Garderies subventionnées : l’attribution des places soulève des questions au N.-B.

Le processus d’attribution des places subventionnées en garderie par le gouvernement du Nouveau-Brunswick soulève des questions. Le gouvernement provincial assure qu’il va apporter des ajustements en vue de la prochaine ronde de créations de places.

Chaque année, le gouvernement du Nouveau-Brunswick crée – avec l'aide du fédéral – des centaines de nouvelles places subventionnées pour les enfants de moins de 5 ans.

Plus tôt cette année, la province a annoncé la création de 603 nouvelles places subventionnées, dont 121 dans des établissements francophones.

Du nombre, seulement 15 places ont été créées à Moncton, une communauté qui connaît une croissance rapide. Cela fait sourciller certains intervenants, qui exhortent la province à en faire plus.

De nouvelles places annoncées bientôt

Chaque année, la province évalue les besoins dans les régions grâce à diverses sources de données. Elle crée ensuite une grille d’attribution, qui précise combien de places seront créées dans chacune des communautés néo-brunswickoises.

La grille d’attribution de places résulte d’une analyse des données de Statistiques Canada sur la population (2021), des prévisions de croissance et des données sur les permis d’exploitation et sur les places disponibles en garderies éducatives , lit-on dans un document gouvernemental.

La première grille d’attribution a été dévoilée en janvier 2023. Elle détaille où seront créées les 603 nouvelles places subventionnées. Un appel de propositions a par la suite été lancé afin de permettre aux exploitants de garderie de tenter de décrocher ces places.

Le gouvernement provincial a indiqué qu’une deuxième ronde de création de places est à prévoir d’ici à la fin de l'année.

Un deuxième appel de propositions sera lancé prochainement avec une grille d’attribution des places désignées mise à jour , indique la porte-parole du ministère de l'Éducation Judy Désalliers.

Des ajustements seront effectués

Dans le secteur des garderies, certains intervenants mettent en doute la fiabilité des données utilisées par le gouvernement provincial pour déterminer où sont créées les nouvelles places subventionnées.

Notamment parce que de nombreux parents ne sont pas inscrits à la liste d’attente provinciale et parce que les données démographiques utilisées datent de 2021.

La porte-parole du ministère note que la grille dévoilée en janvier 2023 a été créée en se fiant aux données disponibles à l’époque.

Il est important de noter qu’au moment du premier appel de propositions, les profils linguistiques des familles du Recensement de la population de 2021 n’étaient pas disponibles. Ces données sont devenues disponibles à l’été 2023 , explique Judy Désalliers.

Elle avance que le gouvernement a fait ses devoirs en prévision de la publication de la prochaine grille d’attribution des nouvelles places subventionnées.

Les données mises à jour de Statistique Canada, les données de la liste d’attente centralisée, la prise en compte du nombre de places désignées existantes dans chaque communauté et la rétroaction découlant de ces consultations éclaireront les mises à jour de la grille pour chaque communauté linguistique pour le prochain appel de propositions , dit-elle par courriel.

Il faut continuer à trouver des solutions ensemble

Certaines de ces consultations ont été effectuées auprès de l’Association francophone des garderies éducatives du Nouveau-Brunswick.

Sa présidente, Renay Martin-Landry, croit que la première grille d’attribution des nouvelles places – publiée en janvier 2023 – n’était pas parfaite, mais reste optimiste quant à la prochaine grille.

On a pris le temps de jaser avec le ministère et de trouver des solutions pour pas que les mêmes choses se reproduisent. Est-ce que ça a été pris à la lettre ou non? On le saura quand ça va sortir , dit-elle en entrevue.

Elle indique que son organisation va garder les canaux de communications ouverts avec le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.