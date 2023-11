Quelque 420 000 travailleurs membres du Front commun au Québec seront en grève à compter de 0 h 01, lundi matin, dont 17 500 syndiqués en Outaouais. Puis, en milieu de semaine, ce sera au tour des employés membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) à débrayer, cette fois pendant deux jours. Ces journées de mobilisation auront des effets sur la disponibilité et l'offre de certains services. En voici quelques-uns.

Un avant-midi de grève dans le milieu de l'éducation

De nombreux syndiqués d'établissements d'éducation primaire, secondaire et collégial de l'Outaouais seront en grève lundi jusqu'à la fin de l'avant-midi.

De ce fait, les élèves des centres de service scolaire (CSS) des Haut-Bois de l'Outaouais, des Draveurs, des Portages-de-l'Outaouais et au Coeur-des-Vallées n'auront pas de cours le matin. L'heure de reprise des cours variera en fonction des CSS et des établissements scolaires.

En matinée, les services de garde seront fermés et le transport scolaire ne sera pas offert. Ces services reprendront en après-midi selon leur horaire habituel.

Pour sa part, la Commission scolaire Western Quebec a annulé tous les cours et le service de transport scolaire pour la journée de lundi. Les services de garde de la commission scolaire seront aussi fermés ce jour-là.

Les enseignants du Cégep de l'Outaouais débrayeront aussi lundi, jusqu'à midi, devant le campus Gabrielle-Roy.

Par ailleurs, la Société de transport de l'Outaouais (STO) a avisé que ses lignes d'autobus ne desserviront pas certaines écoles comme à l'habitude.

Trois jours de grève dans le milieu de la santé

Les urgences et les soins intensifs ne seront pas touchés par la grève prévue lundi, mercredi et jeudi, assure le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais par voie de communiqué.

La grève pourrait toutefois affecter l'offre et les heures d'ouverture de certains services, notamment au centre de prélèvement sur le boulevard La Gappe à Gatineau et aux points de service locaux à travers la région.

Le CISSS recommande aux patients de reporter à une autre date tout rendez-vous pour une prise de sang non urgente prévue les 6, 8 et 9 novembre. Nous assurerons, par contre, tous les prélèvements sanguins jugés urgents par le prescripteur .

Lundi, la grève sera menée par le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Santé et de services sociaux de l’Outaouais (STTTSSSO- CSN ) et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) de l’Outaouais.

Puis, ce sera au tour des 2855 membres du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (SPSO), affilié à la FIQ , qui regroupe notamment des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes, à être en grève les mercredi et jeudi 8 et 9 novembre.

Le STTSSSO - CSN représente 4500 membres [du] personnel paratechnique, [des] services auxiliaires et des métiers , ainsi que [du] personnel de bureau, [des] techniciens et professionnels de l’administration . Pour sa part, l’ APTS Outaouais regroupe 2500 membres dans la région, dont des technologues, orthophonistes, ergothérapeutes, physiothérapeutes, psychologues et travailleurs sociaux.