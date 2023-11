Baisse du nombre de cas de voies de fait envers des policiers dans l’Est-du-Québec

Les cas de voies de fait envers des policiers ont diminué dans les trois régions de l’Est-du-Québec entre 2020 et 2022. C'est ce qui ressort des statistiques présentées vendredi par l'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ).

La Côte-Nord, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et le Bas-Saint-Laurent font partie des quatre régions où la baisse est la plus marquée, aux côtés de Laval.

La tendance est toutefois à la hausse pour l'ensemble du Québec : le compte a grimpé de 2095 cas de voies de fait à près de 2286 cas en deux ans. Le quart des dossiers de violences physiques a été enregistré à Montréal.

Cas de voies de fait envers les policiers Région 2020 2021 2022 Variation Côte-Nord 41 39 28 -32 % Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 15 9 11 -27 % Bas-Saint-Laurent 42 39 32 -24 % Total provincial 2095 2081 2286 +9 % Source : Association des directeurs de police du Québec

L’ ADPQ constate un plus grand respect de la fonction policière dans l’Est-du-Québec. Les services policiers autochtones ne sont pas pris en compte dans cette compilation, précise l’Association.

C’est la première fois que de telles données sont rendues publiques. Le dévoilement de ces statistiques s’inscrit dans une campagne de valorisation de la fonction policière, précise Denis Boucher, directeur du Service de police de la Ville de Saguenay, où s’est tenue une conférence de presse vendredi.

De plus en plus, les policiers sont victimes de voies de fait alors qu’ils sont là pour protéger les gens , fait-il valoir. Denis Boucher évoque les problèmes d’itinérance, de consommation et de maladie mentale au sein de la population pour expliquer cette hausse à la grandeur du Québec.