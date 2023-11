La Couronne contre-interroge le psychiatre qui a évalué Nathaniel Veltman et questionne les diagnostics du médecin et l’effet possible de la consommation de champignons magiques sur son comportement.

Le Dr Julian Gojer y témoigne pour la défense.

Nathaniel Veltman est accusé de de tentative de meurtre en plus des meurtres prémédités de 4 membres d’une famille musulmane à London en juin 2021 dans des circonstances de terrorisme. Bien qu’il ait admis avoir happé les victimes au volant de sa camionnette, l’accusé a plaidé non coupable.

Son état mental au moment des faits joue donc un rôle central dans cette affaire. Questionné par la Couronne, le psychiatre a affirmé que l’accusé a tenu des propos contradictoires lors de ces différents entretiens avec lui.

Il a indiqué à une occasion avoir agi avec l’intention de tuer des personnes musulmanes et à une autre occasion avoir ressenti une pulsion incontrôlable l’enjoignant d’appuyer sur l’accélérateur en direction des victimes.

L’accusé ne correspondait pas aux critères

Vendredi, la Couronne a demandé au Dr Gojer si son évaluation psychiatrique a démontré que l'accusé pouvait présenter une défense de non responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux en vertu de la section 6.1 du Code criminel du Canada. Le Dr Gojer a répondu que l'accusé ne correspondait pas à ces critères.

Lors de son évaluation dans un centre hospitalier d’Ottawa, l’homme aujourd’hui âgé de 22 ans ne présentait pas non plus les symptômes qui auraient permis de donner un diagnostic officiel de trouble obsessif compulsif.

Le psychiatre a toutefois répondu que les comportements passés rapportés par l’accusé lui-même laissent croire qu’il souffrirait tout de même de cette condition.

La Couronne a aussi affirmé son doute envers les diagnostics de traumatisme complexe et de troubles du spectre de l’autisme que le psychiatre a précédemment rendus.

Consommation de champignons magiques

De son propre aveu, l’accusé aurait consommé environ 3 grammes de psilocybine, une substance connue sous le nom de champignons magiques, deux jours avant les événements qui lui sont reprochés.

Le psychiatre a témoigné, lorsqu’interrogé par la défense, que le sevrage de cette substance avait pu exacerber certaines des conditions de l’accusé. Le médecin a qualifié ses effets tour à tour de sevrage , d'effets négatifs , d’ effets secondaires et d’ effets de rebondissements .

La Couronne a fait valoir qu’il n’existe à ce jour aucune étude scientifique formelle qui aurait observé les effets spécifiques du sevrage de la psilocybine chez une personne qui souffre des mêmes conditions mentales que l’accusé.

Le médecin a pour sa part affirmé que des études sur d’autres substances pouvaient servir à formuler une telle hypothèse.

Le procès se poursuit à la Cour supérieure de l’Ontario à Windsor lundi après-midi.