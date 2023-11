Au Nouveau-Brunswick, où la crise du logement sévit depuis des années, le gouvernement entreprend un examen global du marché locatif. Des municipalités réclament depuis un moment une évaluation de l'impact des logements de location à court terme de type Airbnb et un meilleur encadrement de ceux-ci. La province doit annoncer les résultats de cet examen dans les prochaines semaines.

Plusieurs juridictions, dans les Maritimes, ailleurs au Canada et dans le monde, ont déjà agi.

Jill Green, la ministre responsable de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick ( SHNB ), attend de recevoir les résultats d’un examen du marché de la location à court terme et de son impact sur le logement et l’immobilier dans la province.

Cela comprend entre autres les hôtels/motels traditionnels, les centres de séjour, les chalets, les pourvoyeurs, les terrains de camping et les hébergements à partager (Airbnb, Vrbo, etc.) , a indiqué vendredi dans un courriel à Radio-Canada une porte-parole du gouvernement provincial, Rebecca Howland.

Ouvrir en mode plein écran Jill Green est la ministre responsable de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

On ne sait pas encore si cela mènera à une loi encadrant ces locations. La SHNB utilisera cet examen pour déterminer les prochaines étapes. Nous aurons plus d'informations dans les semaines et les mois à venir , indique la province.

Les villes et la province se lancent la balle

Je pense qu'on est en retard. On est en retard parce qu'on a tellement de demandes de logement , a déclaré en entrevue vendredi Charles Léger, conseiller municipal du quartier 2, à Moncton.

Pourtant, les élus de Moncton ont discuté d’Airbnb à maintes reprises. En novembre 2022, pour la deuxième année de suite, les membres du conseil municipal de Moncton ont voté en faveur de l'option d’ attendre avant d’envisager une réglementation.

Au printemps cette année, la Ville a écrit à la ministre Green, lui demandant un registre provincial des logements loués à court terme. Moncton est incapable de le faire, compte tenu d'autres pressions et contraintes budgétaires , clamait la mairesse Dawn Arnold.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller municipal Charles Léger, vendredi à Moncton. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Selon le conseiller Léger, 80 % des locations à court terme au Nouveau-Brunswick seraient des appartements ou des maisons entières, où la personne qui loue à court terme n’habite pas. C'est sur qu'il y a un impact sur ce que nous voyons au niveau du manque de logement , dit-il.

Je pense qu’il faut avoir une limite, tout simplement, parce que c’est devenu tout simplement un investissement , déclare l’élu.

Beaucoup de ces logements à court terme ne paient pas nécessairement les mêmes taxes que les hôteliers. Il y a une taxe supplémentaire, par exemple, sur les hôtels qui nous aident nous, dans nos communautés , ajoute-t-il.

Tourisme ou logement?

La femme d’affaires Sarah Short a une perspective différente. Elle est propriétaire d’Elbowroom Properties, qui loue 32 appartements meublés à Moncton, notamment par l’entremise de plateformes comme Airbnb et Vrbo. L’an dernier, environ 6000 nuitées ont été réservées.

Les locations ne sont pas seulement pour les vacances , a affirmé Sarah Short dans une entrevue, vendredi. Elle soutient que les entreprises comme la sienne jouent aussi un rôle résidentiel.

Ouvrir en mode plein écran Sarah Short, propriétaire d’Elbowroom Properties, en entrevue par webcam, vendredi. Photo : Radio-Canada

Dans notre cas, 73 % de nos transactions sont ce que je considère comme du logement. Nous hébergeons des nouveaux arrivants, qui arrivent dans nos communautés, s’installent et cherchent leur future maison. Nous hébergeons des infirmières itinérantes , affirme-t-elle.

Reconnaissant que les informations qu'obtiendra la ministre jetteront plus de lumière sur cette question, elle croit que les locations à court terme ne sont qu'une infime partie des logements à Moncton.

Ouvrir en mode plein écran Les logements disponibles sont rares à Moncton. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Au lieu d'avoir des règles sévères qui éliminent des industries qui ont leur utilité et remplissent un rôle dans nos communautés, nous avons une occasion de faire des règles proactives pour encourager une économie florissante et des communautés florissantes , déclare Sarah Short. Elle croit par exemple que les règles sur la densité et le nombre de logements par immeuble sont de grands obstacles au logement abordable.

Il faut créer un système qui va mieux travailler

À la Ville, Charles Léger explique qu’il a essayé d’avancer une motion au conseil municipal pour améliorer la sécurité dans les logements Airbnb à Moncton, après un incendie dans un Airbnb de Montréal qui a fait sept morts.

Le projet était premièrement au niveau de la sécurité. On voulait qu’il y ait, par exemple, une possibilité que la Municipalité sache exactement où sont tous nos logements à court terme, et qu’on s’assure qu’ils soient sécuritaires , dit le conseiller Léger.

Si la province décide, eux autres, qu’ils vont aller dans une décision législative, là il y aurait la possibilité de d’autres règlements. Mais il faut s’assurer quand même qu’on vise réellement le fait que c’est une question, premièrement, de sécurité , ajoute-t-il.

Sarah Short réplique que ce n’est pas spécifique aux locations à court terme. Le code du bâtiment existe, la Loi sur la prévention des incendies aussi. Le problème n’est pas les règles, mais le respect de celles-ci.

Ouvrir en mode plein écran Le 16 mars, l'incendie dans cet immeuble patrimonial de Montréal utilisé comme Airbnb a fait 7 morts et 9 blessés. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Combien de locations à long terme ne respectent pas les règles de sécurité-incendie? , demande-t-elle. Chaque bâtiment, peu importe quel genre, doit suivre le code, et ça doit être appliqué pour tous .

Pendant que la Municipalité attend des nouvelles de la province, Sarah Short dit avoir écrit à la ministre Jill Green. Elle aimerait que les intervenants de son industrie fassent partie du débat.

Je suis ouverte à des règles où toutes les parties sont représentées, et qui sont basées sur des données complètes qui ont examiné tous les aspects , déclare-t-elle.

À Moncton, le conseiller Charles Léger espère voir du mouvement bientôt. Ça ne peut pas trainer longtemps, faut qu'il y ait quelque chose qui bouge , dit-il.

Il est satisfait que la province cherche d’abord à avoir un aperçu global de la situation. Cela, j'espère, va nous amener à une réglementation qui serait beaucoup plus efficace.

Il faut créer un système qui va mieux travailler , conclut-il.

