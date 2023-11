La riche histoire de Barachois racontée au cœur du village

Des panneaux sur l’histoire de Barachois ont été inaugurés vendredi, au cœur du village, pour souligner le 350e anniversaire du premier établissement permanent français en Gaspésie.

Cet établissement français a été érigé en 1672 par Pierre Denys de la Ronde. Avec des cartes, photos historiques et textes explicatifs, les six panneaux permettent de découvrir l'histoire du village marquée, au fil des siècles, par la pêche, l'industrie forestière et la construction de barges.

L’histoire de Barachois est riche et elle n’est pas bien connue, alors c’est ça l’objectif, de faire découvrir le passé de notre village aux touristes et à la population gaspésienne.

Ouvrir en mode plein écran Le premier établissement français permanent en Gaspésie a été implanté en 1672 à Barachois. Photo : Comité de développement de Barachois et les envrions

Ces panneaux historiques soulignent aussi la présence des peuples autochtones à Barachois. Le Musée de la Gaspésie a accompagné le comité de développement de Barachois et les environs dans la révision des textes historiques et pour le choix de photos d’époque.

On travaille sur ce projet depuis deux ans et c’est en quelque sorte le legs du comité à la communauté pour souligner ce 350e anniversaire , explique Mme Harvey.