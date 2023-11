L’annonce du Groupe TVA d’abolir 547 emplois a provoqué une commotion dans le milieu des médias en Abitibi-Témiscamingue. Bien qu’aucune de ces coupures ne touche d'employés dans la région, il s’agit d’un douloureux rappel pour certains que la situation demeure fragile pour les médias régionaux dans le contexte actuel où les revenus sont en forte baisse.

C’est une onde de choc, c’est une triste nouvelle , mentionne Annie Larivière, directrice générale de la station de radio CKVM de Ville-Marie, au Témiscamingue, lorsque nous l’avons questionnée sur les pertes d’emplois au Groupe TVA.

Mme Larivière estime qu’il faut prendre très au sérieux la situation. Je pense que c’est l’avenir de tous les médias qui est en jeu , lance-t-elle.

Les coupures annoncées à TVA sont justifiées par une baisse de revenus importante. On sait que les commanditaires ne sont plus au rendez-vous. Il y a les géants du web qui ont accaparé 75-80 % de l’assiette publicitaire et ils refusent de payer les médias canadiens pour le partage de leurs contenus d’informations , explique-t-elle en ajoutant que le gouvernement fédéral doit venir en aide aux médias régionaux du secteur privé.

Quand un journaliste perd sa job au Québec, c’est une voix qui se tait.

Ouvrir en mode plein écran Le président du syndicat chez RNC Média en Abitibi-Témiscamingue, Yvon Moreau. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Les revenus en baisse

RNC Média en Abitibi-Témiscamingue est affilié au Groupe TVA depuis des dizaines d’années. Son bulletin de nouvelles régionales est d’ailleurs diffusé tous les soirs sur la chaîne du réseau. L'organisation assure que la décision du Groupe TVA n’affectera pas les emplois ni les productions de RNC Média dans la région.

Les compressions annoncées hier [jeudi] n’ont pas d’effets immédiats chez RNC Média en Abitibi-Témiscamingue. On a une équipe de journalistes, on a un contenu qui est dédié à 100 % aux informations régionales et ça va se poursuivre , assure le directeur général, Francis Beauvais.

Celui-ci précise toutefois que le contexte de baisse des revenus est le même dans notre région. On ramène toujours le spectre d’un environnement compétitif, d'une érosion des revenus. On est dans ce même environnement, alors c’est sûr qu’on doit se poser la question : qu’est-ce qu’on fait pour assurer notre pérennité? D’ailleurs, c’est pour cette raison que dès la fin du mois de novembre, on sera devant le CRTC pour marteler ce message , souligne M. Beauvais.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général de RNC Média en Abitibi-Témiscamingue, Francis Beauvais. Photo : Gracieuseté

C’est une bonne nouvelle pour nous aujourd’hui, mais ça ne veut pas dire que RNC Média, par la pression, ne sera pas obligé éventuellement de réduire son personnel , avance Yvon Moreau, qui souhaite demeurer prudent.

Ce dernier estime aussi que les différentes instances publiques ont trop tardé avant d'intervenir. On a beau dire que Meta, Facebook et compagnie viennent fouiller dans nos poches, ça fait des décennies qu’on sait que ces gens viennent fouiller dans nos poches, et ça fait des décennies qu’on les laisse faire , raconte-t-il.

Il y a des gens qui géraient ça quelque part et qui n’ont pas fait leur job. Maintenant, on voit les résultats que ça donne. C’est le temps de s’y consacrer afin de mettre la pression pour ne plus que ça arrive , soutient M. Moreau.

Ouvrir en mode plein écran RNC Média assure que la décision du Groupe TVA n’affectera pas les emplois ni les productions de l'organisation en Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

L'impact des publicités sur Facebook

Dans les dernières années, de nombreuses entreprises de la région ont fait le choix de présenter leurs publicités en ligne sur des plateformes comme Facebook ou autre média social. Un phénomène grandissant qui a un impact sur les entreprises médiatiques.

Si vous voulez avoir de la pérennité, de la qualité, de la quantité au niveau des médias locaux, il faut continuer d’avoir des partenariats d’affaires avec ces entreprises-là, parce que ces entreprises ne vivent qu’à partir des revenus qu’elles génèrent , fait remarquer Francis Beauvais

Il y a un très grand rôle de sensibilisation à faire auprès de la population, des gens d’affaires et du milieu, parce que chaque fois qu’une entreprise décide de prendre de la publicité sur Facebook plutôt qu’à la radio locale ou dans son journal, c’est une perte de revenus pour un média qui tire sa seule source de revenus par les revenus publicitaires. C'est un enjeu primordial , renchérit Annie Larivière

Ouvrir en mode plein écran Annie Larivière, directrice générale de la station de radio CKVM de Ville-Marie, au Témiscamingue. Photo : Gracieuseté

Les gens souhaiteraient qu’on soit présents, qu’on soit partout sur le territoire, qu’on occupe des espaces dans toutes les municipalités de la région, qu’on soit visibles, mais il y a un coût à ça puisqu’on est une entreprise privée , ajoute M. Beauvais.

Je crois que les gens d’affaires, ce n’est pas pour mal faire, mais ils ne pensent pas à ça. Quand on les rencontre, on se fait dire : ''Ah, moi, j’annonce sur le web, c’est presque gratuit, ça coûte beaucoup moins cher et je rejoins des gens. Oui, ils rejoignent des gens, mais ces mêmes géants du web font en sorte qu’on ne peut plus diffuser nos nouvelles sur le web , fait observer Mme Larivière.