Grâce à un partenariat avec Honda, des chercheurs de l’Université de Colombie-Britannique (UBC) sont parvenus à développer des capteurs souples dont l'aspect est similaire à celui de la peau.

Les travaux, débutés il y a cinq ans, ont mobilisé une cinquantaine de personnes. Les chercheurs ont finalement réussi à concevoir un capteur composé principalement de caoutchouc en silicone, surnommé peau de robot .

Sa souplesse lui confère la capacité de se déformer et de se plisser, un peu comme la peau humaine. Le capteur est donc plus facile à appliquer sur la surface d’une prothèse ou d’un membre robotisé qu'un capteur rigide.

La force du glissement détectée

L’une des innovations de ces capteurs, c’est leur possibilité de détecter le glissement des objets lorsqu’ils sont tenus par une prothèse , détaille Freya Hik, chercheuse à l’Université de l’Alberta et membre du laboratoire Blinc qui a pour objectif d’intégrer la technologie de ces capteurs à des membres bioniques.

Par exemple, tenir une tasse de café dans la main et la porter à la bouche semble simple, mais c’est une tâche compliquée pour les porteurs de prothèses , explique Freya Hik, ajoutant qu'il faut mesurer sa force pour éviter que la tasse tombe ou glisse.

Il ne faut pas non plus l’écraser. Les gens qui portent une prothèse n’ont pas le retour de sensation de la force qu’ils exercent sur la tasse. Cela rend les activités quotidiennes compliquées.

Ouvrir en mode plein écran Les capteurs développés par les chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique permettent de mesurer les forces de glissement, vers le bas, que l'objet exerce sur la prothèse. Photo : UBC / PAUL JOSEPH

Les capteurs conçus par l’ UBC offrent donc tout un tas d’informations que la prothèse robotisée va analyser pour appliquer la bonne force sur l’objet.

Si pour le moment le porteur de prothèse ne peut pas bénéficier d’un retour d’informations aussi riche que celui offert par un membre en chair et en os, Freya Hik explique qu’il peut néanmoins ressentir des sensations au contact d’un objet : cela peut se faire en appliquant une pression plus ou moins forte sur le membre de la personne, ou une vibration, un peu comme celle que nous renvoient les cellulaires quand on appuie sur une touche.

La peau de robot offre un autre avantage. Les capteurs souples sont doux au toucher. Ils se rapprochent ainsi de l’aspect de la peau humaine.

Pour John Madden, professeur de génie électrique à l’Université de Colombie-Britannique, les avantages sont évidents : aujourd’hui, on veut des robots qui peuvent interagir avec les humains. S’ils ont une apparence très rigide, et qu’ils ne peuvent pas être contrôlés finement, c’est un problème .

Une technologie peu coûteuse

Selon John Madden, la peau de robot pourrait être utilisée dans de nombreux domaines. Honda développe des robots qui sont contrôlés par les humains, dit-il. Les capteurs pourraient les aider à sentir ce que sent le robot.

Le professeur évoque aussi la conception de coussins qui ressentent les forces . C’est très utile chez les personnes âgées ou handicapées. Ils permettent de prévenir les problèmes de circulation du sang lorsque la peau est en contact prolongé avec quelque chose. Cela mène parfois à des infections très sérieuses.