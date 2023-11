Le CHSLD de Chauffailles, à Rivière-du-Loup, pourra compter en 2025 sur les premières chambres destinées à des bénéficiaires ayant des problèmes de comportements violents au Bas-Saint-Laurent.

L'appel d'offres pour le réaménagement des locaux vient d'être lancé par le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

De 12 à 16 mois seront nécessaires pour convertir les locaux. Au terme du chantier, deux unités comptant dix chambres chacune seront mises à disposition pour accueillir cette clientèle qui serait en hausse dans la région.

Pour faire place à ces deux nouvelles unités, 24 résidents du CHSLD de Chauffailles ont été transférés dans la Maison des aînés de Rivière-du-Loup.

À moins d'un imprévu, les travaux, estimés à quelques millions de dollars en attendant le résultat de l'appel d'offres, débuteront début 2024.

En plus d'adapter le mobilier des chambres, deux salles multisensorielles seront installées dans ces nouvelles unités. À titre d'exemple, les portes des chambres seront munies de fenêtres pour permettre d'assurer une surveillance continue lorsqu'un résident souhaitera demeurer seul dans sa chambre. Des caméras de surveillance seront également installées dans chaque chambre.

Selon la gestionnaire responsable du CHSLD de Chauffailles, Sarah Deschamps, ces modifications permettront d'assurer un milieu de vie plus sécuritaire aux bénéficiaires et aux employés.

Actuellement, moins d'une dizaine de résidents avec une problématique de violence physique ou verbale sont hébergés dans une unité temporaire du CHSLD à Rivière-du-Loup.

En sécurisant le milieu, on va diminuer les troubles de comportement et assurer un environnement plus sécuritaire.