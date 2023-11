Ottawa, la C.-B. et des Premières Nations annoncent un accord de protection de la nature

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont annoncé un investissement de 1 milliard de dollars pour la conservation des terres, des espèces et de la biodiversité dans la province.

Premières Nations partenaires

Réunis à Vancouver, Steven Guilbeault, ministre fédéral de l'Environnement et David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique, ainsi que plusieurs ministres fédéraux et provinciaux et des dirigeants de Premières Nations ont présenté cette annonce comme étant « historique ».

C'est la première annonce tripartite sur la protection de la nature au pays. Donc, entre les Premières Nations de la Colombie-Britannique, le gouvernement de la [province] et le gouvernement fédéral , a dit Steven Guilbeault.

Ottawa a déclaré vouloir reconnaître le leadership des Premières Nations en matière de gestion des écosystèmes et espère que cet accord sur la nature servira de modèle de collaboration.

Je pense que cela fait partie d'un moment historique qui n'a jamais été facile à atteindre. Mais nous y sommes , a annoncé Terry Teegee, chef régional de l'Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique. Nous devons faire partie du processus de prise de décision.

Ouvrir en mode plein écran Terry Teegee, chef régional de l'Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique, lors d'une conférence de presse à Vancouver le 3 novembre 2023. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Citant les sécheresses et une saison des feux de forêt sans précédent, la conservation de la nature est essentielle pour protéger le territoire, a-t-il affirmé.

Un soutien financier

Cet accord vise à protéger les forêts anciennes de la province, qui abritent une biodiversité menacée, dont la chouette tachetée (Nouvelle fenêtre).

L’annonce comprend un investissement fédéral de 50 millions de dollars pour l'identification et la protection de 13 000 kilomètres carrés de forêts anciennes.

Il nous permettra d'accélérer nos efforts de protection des forêts anciennes , a déclaré David Eby lors du point de presse.

C'est une très bonne annonce. Nous sommes ravis , dit Charlotte Dawe, chargée de campagne pour la conservation et la politique pour Wilderness Committee, un organisme de protection de l'environnement.

Ouvrir en mode plein écran Le scientifique Robert Serrouya surveille cette parcelle de forêt ancienne. Près du lac Revelstoke, elle abrite un troupeau de caribou. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Elle prévient néanmoins qu'il sera impératif de prendre en compte la situation sur le terrain, car les forêts anciennes ont persisté à être exploitées à des taux pratiquement inchangés, y compris l'habitat d'espèces en danger telles que la chouette tachetée.

Elle déplore que le gouvernement de la Colombie-Britannique ne propose rien de nouveau : Il s'agit de financements existants qui sont en quelque sorte regroupés et mieux organisés. Toutefois, nous avons une nouvelle contribution du gouvernement fédéral d'environ 400 millions de dollars.

Les détails à venir

L'engagement s'inscrit dans les promesses du Canada et de la Colombie-Britannique de protéger au moins 30 % des terres de la province d'ici 2030. Toutefois, de nombreux détails de l'entente demeurent encore à préciser.

Les zones exactes qui seront protégées vont devoir être déterminées par les trois membres de l'entente , ajoute Steven Guilbeault, le ministre fédéral de l'Environnement.

Ouvrir en mode plein écran Steven Guilbeault, ministre fédéral de l'Environnement, lors d'une conférence de presse à Vancouver, le 3 novembre 2023. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet