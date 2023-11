Le CPE de Matane demande aux parents de prévoir un plan B

Le manque de main-d’œuvre rend la vie difficile aux gestionnaires du Centre de la petite enfance de Matane, qui ont demandé aux parents de préparer un plan B en cas de rupture de service.

La directrice de l'organisation, Brigitte Desrosiers, a écrit une lettre aux parents d’enfants qui fréquentent les quatre installations du CPE .

Elle précise que la banque de remplaçantes est vide. Sur les 87 employés, sept sont en congé de maladie et huit débuteront bientôt un programme de formation travail-étude d'une durée de 61 semaines.

Brigitte Desrosiers soutient qu'en 15 ans de pratique, elle n'a jamais eu à faire face à une telle situation.

Ouvrir en mode plein écran La directrice du CPE de Matane, Brigitte Desrosiers. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La directrice du CPE de Matane assure que son équipe fait tout son possible pour éviter la rupture de service. On refuse certaines demandes de congé. Il y a des éducatrices spécialisées qui vont prêter main forte sur le plancher. On a cancellé des programmations. Les programmations, c’est la préparation des activités pour les enfants. Il y a beaucoup d’éducatrices qui ont accepté de faire leur programmation en dehors de leurs heures de travail.

Ce n’est pas encore sûr, mais avant d’être rendu-là, on voulait vraiment avertir les parents "essayez d’avoir un plan B", parce que quand ça va arriver, ça va aller vite!

Brigitte Desrosiers explique que le personnel de l’organisation matanaise a doublé en peu de temps.

Deux CPE de 80 et 70 places ont été construits en peu de temps, ce qui a fait passer le nombre d’employés de 36 à 87.

Ouvrir en mode plein écran La 4e installation du CPE de Matane a été inaugurée cet automne. Le 3e troisième a quant à lui été inauguré au printemps dernier. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, le défi a été important pour recruter de nouvelles éducatrices.

Mme Desrosiers précise toutefois que des cohortes d’éducatrices qui auront bientôt fini leur formation vont s'ajouter au personnel. Elle demande donc aux parents d'être patients. Dans le contexte où on a ouvert deux CPE en ligne, on est quand même bien positionné pour qu’au printemps, on soit revenus moins serrés dans le staff. D’ici deux ans, ça sera tout réglé.

Si j'étais parent, je préférerais le savoir un peu d'avance pour être capable de m'organiser soit avec ma voisine, soit avec mon horaire de travail, ou avertir mon employeur que je dois faire du télétravail.

Le syndicat dit avoir signé une lettre d'entente avec la direction pour permettre des modifications à l'horaire des éducatrices, sur une base volontaire.