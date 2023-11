Nouvelle présidence et été difficile à l’UPA de la Gaspésie-Les Îles

Élu lors de l’assemblée générale annuelle du 30 octobre dernier, Sylvain Arbour devient président de l’Union des producteurs agricoles de la Gaspésie-Les Îles.

M. Arbour succède à Michèle Poirier qui était en poste depuis six ans.

Copropriétaire, avec sa fille et sa conjointe, de la bergerie du Margot qui produit de l’agneau nourri aux algues, Sylvain Arbour est loin d’être un nouveau venu au sein de l’UPA. Ça fait plus de 25 ans que je fais du syndicalisme agricole , commente celui qui était auparavant vice-président de la fédération régionale.

Il entend poursuivre le travail effectué par la présidente sortante, notamment sur le plan de la mobilisation. Ce sont des années difficiles pour le monde agricole, observe M. Arbour. On a vécu dans les dernières années, 50 % à 60 % d’augmentation des intrants, puis avec les taux d’intérêt qui montent, il va falloir regarder ça de très proche.

Il souhaite aussi améliorer le fonctionnement des instances politiques de l’UPA dans un contexte où les producteurs ont de moins en moins de temps, mais sont interpellés par des dossiers importants et préoccupants.

Les aléas de la météo, dont les fortes pluies de l’été 2023 ont gravement perturbé les récoltes.

Au niveau du foin, la qualité n’est vraiment pas là , rapporte M. Arbour. On a beaucoup de quantités, beaucoup de foin, mais il y a une partie de nos fourrages qui sont vraiment de qualité désastreuse. Au niveau de la région, il y avait les grains qui étaient très petits, il y avait peu de grains sur la paille, ça aussi c’est une année désastreuse.

La culture maraîchère, émergente dans la région, a aussi connu son lot de difficultés en raison de la pluie, souligne M. Arbour. Je parlais hier, dit-il, avec une productrice qui fait plusieurs sortes de légumes. Elle me disait que les graines de tous ses légumes racines avaient pourri dans le sol.

Sylvain Arbour que ces petites entreprises doivent s’ajuster, revoir leur plan d’affaires.

Les producteurs ont d’ailleurs commencé à revoir leurs méthodes de travail. C’est le cas, souligne M. Arbour, pour les fourrages. Depuis deux ans, les agriculteurs, qui travaillent avec un consultant, ont changé leur mode de culture.

Avec un certain succès. Les champs qui ont eu le moins d’impact cette année, explique Sylvain Arbour, ce sont les champs multiespèces. Dans le fond, c’est vraiment une autre méthode de réfléchir quand tu implantes une prairie. Ce sont ces champs-là qui ont eu le meilleur rendement.

Pour essuyer les pertes et s’adapter, l’aide gouvernementale n’est pas au rendez-vous, note M. Arbour. La Financière agricole, par exemple, n’est pas adaptée à l’impact de trop de pluie ni à la réalité des petites productions maraîchères qui cultivent une multitude de légumes, mais en petites quantités, illustre le nouveau président de la fédération régionale.

L’agriculture, il faut la soutenir, sinon on va manger quoi? On mangerait du bœuf qui vient du Brésil, et des tomates qui viennent de la Californie.