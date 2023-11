Après le séisme au Maroc, l’attente d’un toit

« C’est ma maison », lance simplement Abdelkrim en nous guidant à l’intérieur de la tente dans laquelle il a installé sa famille. À l’extérieur, ses enfants passent le temps comme ils le peuvent en jouant et en écoutant de la musique. Dans le quartier, il n’y a plus d’école depuis la catastrophe.

La maison d’Abdelkrim, située à quelques dizaines de mètres, tient toujours, mais les importantes fissures rendent sa structure instable et donc dangereuse.

Sur la même rue, la maison de sa sœur n’est plus qu’un tas de ruines. Abdelkrim explique qu’elle a pu s’en sortir, mais que malheureusement, 80 résidents du quartier ont perdu la vie le soir du séisme, le 8 septembre.

Ouvrir en mode plein écran Abdelkrim et sa famille vivent dans une tente depuis le séisme du 8 septembre. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Dans son quartier de la petite ville d’Amizmiz, où l’on déplore 200 victimes, les décombres sont encore présents un peu partout. Des façades de maisons effondrées n’ont toujours pas été dégagées.

Publicité

Si Abdelkrim et sa famille parviennent à survivre sous la toile de leur tente, avec des lits et une cuisine de fortune, le père de famille ne cache pas ses inquiétudes quant à l’arrivée de l’hiver.

Dans cette région montagneuse, au pied de l’Atlas, la saison froide s’accompagne généralement de pluie et de neige.

La perspective de passer un hiver sous une tente inquiète de nombreux rescapés du séisme, installés un peu partout autour d’Amizmiz.

Ouvrir en mode plein écran Les dommages sont encore très visibles à Amizmiz, au Maroc. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

En périphérie de la petite ville, où plusieurs tentes ont été installées, Ila Odioukt, qui travaille pour une association locale d’aide, explique que les résidents doivent s’éclairer avec leurs téléphones portables . Or, faute d’électricité, il est difficile de simplement recharger les appareils mobiles.

Le bénévole nous montre un panneau solaire de quelques centimètres de diamètre qui est utilisé pour fournir de l'électricité au camp.

Ouvrir en mode plein écran Ce panneau solaire est la source d'énergie de ce camp de rescapés du séisme. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Nous sommes abandonnés , déplore une femme qui tient à venir parler à notre micro.

Certes, les rescapés peuvent compter sur une distribution de pain, effectuée par un camion de l’armée, mais cette femme assure que l’aide se rend surtout dans le centre des villages et n’atteint pas les zones plus périphériques comme celle où elle s’est réfugiée depuis le tremblement de terre.

Ouvrir en mode plein écran Du pain est distribué aux rescapés du séisme installés en périphérie d'Amizmiz. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Plusieurs années de travaux à venir

L’espoir que nourrissent plusieurs des Marocains qui ont perdu leur maison est de retrouver un toit rapidement. Certains, comme Abdelkrim, évoquent un délai d’un an.

C'est impossible , tranche cependant Oussama Moukmir, un entrepreneur spécialisé dans la construction du bâti ancien, qui s’est rendu à plusieurs reprises dans les secteurs touchés.

Si on arrive à faire l'infrastructure déjà en moins de six mois, c'est exceptionnel. Donc un an, ce n'est pas faisable, et deux ans, c'est optimiste, même très optimiste , croit l’expert, qui est aussi enseignant à l’école d’architecture de Marrakech.

Ouvrir en mode plein écran Oussama Moukmir, entrepreneur spécialisé dans le bâti ancien et enseignant à l'école d'architecture de Marrakech. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Selon Oussama Moukmir, si la tâche s’annonce longue, c’est entre autres parce que dans les zones touchées, qui n’étaient pas connues pour leurs risques sismiques, les édifices n’étaient pas adaptés. C’est un événement qui va forcer un changement de mentalité , explique-t-il.

On ne pourra plus construire comme avant. C’est un changement de paradigme pour les territoires touchés.

L’expert est par ailleurs en train de mettre sur pied un centre de formation d’urgence pour les professionnels de la construction, question d’encourager un processus qui privilégiera le recours à des ressources locales comme le bois et la pierre, afin de respecter les traditions architecturales locales et l’environnement.

En septembre, les autorités marocaines ont annoncé l’allocation d’un fonds d’urgence équivalent à 16 milliards de dollars canadiens sur cinq ans pour la reconstruction des logements détruits et des infrastructures endommagées.

Ouvrir en mode plein écran Les communautés touchées par le séisme se trouvent dans des régions montagneuses, où les températures peuvent être froides pendant l'hiver. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Comme d’autres résidents d’Amizmiz, Abdelkrim aimerait bien pouvoir dès maintenant commencer à réparer sa résidence, d'autant plus qu’il est lui-même travailleur du secteur de la construction. Or, pour l'instant, les autorités ne permettent pas d’entamer les travaux.

Plutôt que de son marteau, c’est de patience que le père de famille devra s’armer.

Sans travail, le rescapé du séisme craint donc les conséquences économiques du désastre pour les régions touchées, dans un pays déjà frappé par un phénomène d’exode rural.