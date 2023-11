Passeport pour un passage plus inclusif à l’aéroport d’Ottawa

Prendre l’avion représente une expérience anxiogène pour plusieurs. Pour les passagers avec un trouble neurocognitif ou un handicap difficile à déceler, le stress ressenti peut vite gâcher le plaisir de voyager. L’aéroport d’Ottawa offre depuis octobre un environnement mieux adapté aux besoins de cette clientèle.

L’aéroport international Macdonald-Cartier souscrit depuis quelques semaines au programme Tournesol. Cette initiative encourage les voyageurs avec un handicap invisible à porter une lanière avec un logo d’une fleur de tournesol, une façon d’aviser discrètement le personnel qu’on peut avoir besoin davantage d'aide ou de temps de supplémentaire pour son déplacement [...] à travers l'aéroport , indique Sandra Alvarez, directrice de l’expérience passager pour l’Administration de l'aéroport international d'Ottawa.

Ouvrir en mode plein écran Le cordon arborant un logo d’un tournesol permet de signaler discrètement au personnel qu’on pourrait avoir besoin d’une aide supplémentaire ou davantage de temps. Photo : Courtoisie : Hidden Disabilities

Le programme Tournesol a été lancé en 2016 à l’aéroport de Gatwick, en Angleterre. Plus de 200 aéroports à l’échelle mondiale y participent. Une dizaine d’aéroports au Canada offrent aussi cette expérience plus inclusive, dont Pearson à Toronto, Vancouver, Winnipeg et Edmonton. L’aéroport desservant la capitale fédérale est la dernière en lice à adhérer au programme. C’était un engagement pris dans le plan d’accessibilité 2023-2026 de l’Administration de l’aéroport international d’Ottawa.

Publicité

Un pas dans la bonne direction , selon la Société Alzheimer Outaouais

Les handicaps invisibles regroupent tout défi physique, visuel, auditif, mental ou neurologique difficile à discerner. Il peut s’agir d’autisme, de douleur chronique ou encore de démence, par exemple.

Pour la directrice générale de la Société Alzheimer Outaouais, Anne Villeneuve, c'est un pas dans la bonne direction .

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale de la Société Alzheimer Outaouais accueille avec enthousiasme le nouveau programme instauré à l’aéroport d’Ottawa. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rhéaume

Cette fleur au cou prend en quelque sorte la forme d'un billet pour un atterrissage en douceur dans ces lieux autrement plus hostiles pour les voyageurs au profil différent. L’aéroport est un milieu bruyant, rappelle Anne Villeneuve. Beaucoup de gens y circulent. Les interactions sont nombreuses. C’est un lieu inconnu. Le port d’uniformes confère une certaine froideur aux employés, ajoute-t-elle.

C'est un endroit avec lequel on ne peut pas se familiariser non plus. On ne peut pas aller faire quelques visites auparavant pour s'assurer d'être à l'aise dans le milieu , poursuit Anne Villeneuve.

Le nouveau programme insuffle ainsi une plus grande humanité dans le service à la clientèle. Sandra Alvarez souligne que la responsabilité de demander de l’aide ne doit plus reposer sur les voyageurs avec un handicap invisible. C’est plutôt aux membres du personnel d’être à l’affût et de faire preuve de gentillesse et de patience .

Ouvrir en mode plein écran Sandra Alvarez, directrice de l’expérience passager pour l’Administration de l'aéroport international d'Ottawa Photo : Miv Photography

Les agents de contrôle et les employés au pré-embarquement déploient maintenant une attention particulière pour repérer les porteurs du collier fleuri et les rediriger vers une file d’attente pour les personnes qui ont un handicap, précise la directrice de l’expérience passager à l’aéroport.

Publicité

Au fil des différentes étapes à franchir dans le contexte d’un aéroport, de l’enregistrement des bagages, en passant par la douane ou même le service de taxi, il y aura toujours un employé qui aura complété la formation pour bien répondre aux besoins des voyageurs avec un handicap invisible, assure Sandra Alvarez.

Les lanières du programme Tournesol sont disponibles gratuitement à l’aéroport.

La directrice générale de la Société d’Alzheimer Outaouais espère que le programme se fera connaître plus largement, de façon à sensibiliser toutes les personnes qui fréquentent l’aéroport à cultiver leur patience et leur bienveillance. Anne Villeneuve aimerait bien voir cette initiative s’étendre à d’autres services de transport comme VIA Rail.