Le PCU tient son assemblée générale annuelle à Calgary ce week-end

Plus de 3500 membres sont attendus pour l’assemblée générale annuelle du Parti conservateur uni (PCU) vendredi et samedi au Centre BMO à Calgary. Cette deuxième grande rencontre politique depuis que Danielle Smith a pris la barre du parti renferme une signification encore plus particulière cette année.

Un discours pour rallier les troupes

Dans un contexte où le PCU accentue son opposition vis-à-vis d’Ottawa sur les questions d’environnement, de pension et de compétences constitutionnelles, les membres peuvent s’attendre à ce que la première ministre mette justement l’accent sur ces enjeux dans son discours.

De l’avis de Lisa Young, professeure de sciences politiques à l’Université de Calgary, le discours de Danielle Smith sera révélateur de la manière dont elle compte garder l'appui de son parti.

Si elle veut rester au pouvoir, l’une des choses que la première ministre doit faire, c'est de maintenir les membres heureux.

Un exercice périlleux

Rallier les troupes dans un tel rassemblement annuel pourrait toutefois être plus périlleux cette année, notamment en raison de l’influence du groupe d’action politique Take Back Alberta (TBA) qui milite entre autres pour des changements sur certaines questions sociales.

Cette année justement, certaines résolutions portent sur ces questions. Par exemple, l’une d’entre elles exigerait que les parents soient avisés lorsqu’un élève de moins de 16 ans souhaite changer de nom ou de pronoms à l’école.

D’autres portent sur l'interdiction pour les établissements d’enseignement postsecondaires de fonder leur décision sur l’origine ethnique dans leur processus d’admission, ou encore de refuser les femmes transgenres dans les établissements correctionnels pour femme.

Ouvrir en mode plein écran Danielle Smith a été réélue première ministre le 29 mai 2023, en Alberta. Photo : Radio-Canada / Jocelyn Boissonneault

Ces résolutions, même si elles sont adoptées, ne sont pas contraignantes, et Danielle Smith pourrait décider de ne pas les honorer. Selon Lisa Young, les membres et les Albertains ne doivent pas s’attendre à ce que le gouvernement aille de l’avant sur ces questions immédiatement après l’assemblée générale annuelle.

En revanche, cela nous donne un aperçu de la base du parti, [un aspect] dont la première ministre garde certainement à l'esprit .

La politologue ajoute que l’exercice n’est pas dénué de sens, mais il ne faut pas nécessairement s’y fier pour prédire les politiques du gouvernement conservateur uni dans les prochains mois, voire les prochaines années.

L’influence de Take Back Alberta

Si les résolutions ne sont pas contraignantes, cela n’empêche pas le fondateur de Take Back Alberta, David Parker, de vouloir prendre une plus grande place au sein des instances décisionnelles du PCU .

L'année dernière, le groupe a envoyé des centaines de ses membres à l'assemblée générale des conservateurs unis et a remporté les neuf sièges vacants du conseil d'administration du parti, soit la moitié. L'autre moitié du conseil d'administration, dont sa présidente, sera élue ce week-end.

Sur la plateforme X, anciennement Twitter, le militant a écrit jeudi que ce « week-end, une nouvelle ère s’ouvre en Alberta. L’ère de la démocratie ».

Après cette [assemblée générale annuelle], c'est la base du PCU qui sera aux commandes. Ceux qui n'écoutent pas la base ou qui tentent de l'empêcher de participer au processus décisionnel seront écartés du pouvoir.

Dans les faits, toutefois, cela est plus complexe qu’il n’y paraît selon David Yager, l’ancien président du parti Wildrose lorsque Danielle Smith en était la cheffe : La réalité de la politique moderne est que l'influence du conseil d'administration est surestimée ou n'est pas si importante que cela.

À son avis, la gestion des activités du parti était une tâche ingrate, en particulier en dehors des périodes électorales, car il s'agissait surtout d'un travail administratif, technique et de gouvernance, dont personne ne voulait.

Vous n'alliez pas aux toilettes au milieu d'une réunion parce que lorsque vous reveniez, vous découvriez que vous étiez le nouveau président , plaisante Yager.

L’assemblée générale annuelle se termine samedi après-midi.

Avec les informations de Jason Markusoff et de Joel Dryden