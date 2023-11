Une première journée de mobilisation du Front commun en Gaspésie

Au total, 7300 travailleurs de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine en éducation et en santé sont en grève pour une partie de la journée ou pour la journée complète.

Certains vont débrayer en avant-midi, comme les professeurs de cégep, d’autres vont se relayer sur les lignes de piquetage, principalement des employés des CISSS de la Gaspésie et des Îles, et d’autres, ça va être la journée au complet , détaille Serge Saint-Pierre, président du Conseil central Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, affilié à la CSN .

Des rassemblements ont lieu partout sur le territoire, à Cap-Chat, Sainte-Anne-des-Monts, Mont-Louis, Murdochville, Gaspé, Grande-Rivière, Cap-aux-Meules, Chandler, Bonaventure, Carleton-sur-Mer, Amqui ou encore Matane.

On va être beaucoup plus au niveau de la 132, donc des rassemblements qui vont se faire tout le long de la Gaspésie , explique Anne Bernier, présidente du Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est-du-Québec, qui est affilié à la CSQ .

Publicité

Les syndicats du Front commun dénoncent des négociations qui piétinent dans le cadre du renouvellement de leurs conventions collectives. On veut que la négociation avance, on veut que le gouvernement écoute, entende et agisse selon les besoins que nous avons , explique Anne Bernier.

On sait qu’on a la population avec nous , assure Serge Saint-Pierre.

Les représentants syndicaux déplorent la dernière offre du gouvernement, qui ne couvre pas l’inflation, selon elle. C’est très préoccupant, on doit se tenir debout ajoute Anne Bernier.

La représentante syndicale rappelle d’ailleurs qu’une grève générale illimitée, telle que celle déclarée à partir du 23 novembre par la Fédération autonome de l’enseignement, fait partie du mandat de grève que le Front commun a obtenu de ses membres.

Ça fait partie de nos cartes à jouer. On fait notre premier coup de semonce aujourd’hui, une grève de courte durée. Espérons que le gouvernement va comprendre et se mettre à négocier aux vraies tables, pas devant les médias , explique Anne Bernier.

D'autres journées de grève suivront en novembre, selon les représentants syndicaux.