Un VTT téléguidé pour le transport de marchandises et de blessés au Mont Lac-Vert

Le Mont Lac-Vert peut désormais compter sur un nouveau véhicule tout-terrain (VTT) pour le transport de marchandises et de blessés. Le véhicule téléguidé est entièrement électrique et peut fonctionner à l’année.

L'appareil fabriqué par MTT Technology de Saguenay est conçu pour aller dans des endroits plus difficiles d’accès, ce qui facilitera les sauvetages. Le don de LAR Machinerie a été fait à la suite d’un accident l’an dernier.

Un jeune planchiste avait été gravement blessé après une violente chute. Vanessa Duchesne est l'une des secouristes à avoir prêté main-forte au jeune. Membre de la Patrouille canadienne de ski, elle explique que le nouvel appareil permettra de gagner du temps pour aider les blessés.

Ouvrir en mode plein écran Pascal Girard est directeur des ventes chez MTT Manufacturier et Philippe Lavoie est le directeur général de Groupe LAR. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Quand on est en montagne, on est les premiers acteurs à arriver auprès des victimes. C'est sûr que plus on arrive rapidement, plus on va avoir un impact au niveau de la chaîne de survie, plus la personne est traitée rapidement.

Quand on sait quoi faire rapidement et qu'on a le matériel pour extraire la personne rapidement, plus on a des chances de la sauver, donc c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va pouvoir avoir de l'aide, si on a du matériel à apporter dans des zones plus éloignées, dans notre montagne ou dans des terrains plus accidentés , a expliqué Vanessa Duchesne.

Avec les informations de Mélissa Paradis