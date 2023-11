Une aînée de Regina se dit « effrayée » après avoir été expulsée d'un centre d'hébergement public. Actuellement, elle vit temporairement dans un motel en attendant de trouver un nouveau logement.

Pendant quatre ans, Evelyn Harper, 71 ans, a vécu au centre d'hébergement public Cedar Wood, situé à proximité du parc Wascana. La semaine dernière, elle a reçu un avis d'expulsion de trois jours.

Elle indique qu'elle ne peut pas vivre de manière autonome dans son logement car elle souffre de polyarthrite rhumatoïde et qu'il y a une infestation de cafards qui ne pouvait pas être traitée correctement.

Le fait de ne pas savoir ce que je vais faire ni où je vais aller, c'est très angoissant , déplore-t-elle.

Evelyn Harper explique qu’elle ne souhaite pas retourner dans son logement au centre d'hébergement Cedar Wood pour plusieurs raisons, notamment l'inaccessibilité du centre pour les personnes en fauteuil roulant.

À son arrivée au centre, elle bénéficiait de services de soins à domicile pour l'aider dans ses tâches domestiques, telles que la lessive et la mise au lit, mais ces aides lui ont récemment été retirées.

Ma famille et mes petits-fils ont décidé de m'aider. Ils venaient laver [mes vêtements] une fois par semaine et revenaient tous les soirs pour m'aider à me mettre au lit.

Quelqu'un aurait dû l'aider, selon le NPD

La porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan en matière de logement, Meara Conway, affirme que l'organisme Regina Housing Authority avait respecté ses règles en expulsant Mme Harper, mais que quelqu'un de la Saskatchewan Housing Corporation aurait dû l'aider.

Je suis choquée que personne n'ait travaillé avec Evelyn Harper pour lui trouver un autre logement, pour lui trouver plus de soutien, affirme Mme Conway. Elle me dit qu'elle a fait des demandes pour 50 logements différents et qu'elle ne peut rien trouver qui réponde à son budget.

Elle dépend du Régime de pensions du Canada (RPC) et d'une pension de vieillesse. Lorsqu'elle a été expulsée par l'organisme Regina Housing Authority, le shérif est venu et l'a escortée jusqu'à la sortie.

Mme Harper a été invitée à l'Assemblée législative par l'opposition officielle mercredi. Elle a décrit sa situation actuelle en tant que sans-abri.

Il y a des logements vacants dans les unités de l'organisme Regina Housing Authority et de la Saskatchewan Housing Authority dans toute la province et je suis très déçue d'apprendre qu'aucune mesure n'a été prise.

Mme Harper a été invitée à l'Assemblée législative par l'opposition officielle mercredi.

Meara Conway ajoute qu'Evelyn Harper s'est également adressée au ministère des Services sociaux afin de trouver une solution.

Le ministère des Services sociaux lui a dit qu'il n'était pas en mesure de lui offrir quoi que ce soit parce qu'elle reçoit une pension de vieillesse , précise Mme Conway.

Recherche d'une solution

Le ministre des Services sociaux de la Saskatchewan, Gene Makowsky, indique que la province aidera Mme Harper à trouver un endroit où elle pourra s'installer de façon permanente.

Nous lui apporterons le soutien dont elle a besoin, que ce soit au sein du ministère des Services sociaux, de la Société de logement ou dans d'autres domaines où nous pouvons apporter notre aide, et nous veillerons à ce qu'elle soit prise en charge de toutes les manières possibles , affirme M. Makowsky.

Il précise que son ministère examinerait le cas de Mme Harper afin d'en tirer des leçons.

Avec les informations de Will McLernon