La famille d’Elias Whitehead est en quête de réponse, après la mort de ce dernier en détention policière, le 15 octobre dernier. Sa mort serait survenue lors d’une arrestation qui a eu lieu à l’intersection de la rue Sherbrook et de la rue Broadway, à Winnipeg.

Sa conjointe, Jody Beardy, veut surtout savoir pourquoi il n’a pas reçu d’aide.

Elias était un homme bon, il l’était, il l’était vraiment. […] Il était gentil, il aurait aidé n’importe qui qui en aurait besoin et il aurait été ami avec n’importe qui, a-t-elle affirmé, lors d'une conférence de presse, jeudi.

Un communiqué de l’Assemblée des chefs du Manitoba (ACM) indique que cet événement ne se penche pas seulement sur les circonstances entourant la mort d’Elias Whitehead, mais aussi sur la tendance récurrente des activités policières concernant les membres des Premières Nations .

Il était prévu qu'Elias Whitehead reçoive son diplôme d’opérateur de machinerie lourde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il se trouvait à Winnipeg.

Jody Beardy explique que son conjoint était originaire d'une Première Nation en Ontario.

Quand on était enfant, on nous disait que les policiers sont là pour nous protéger et c’est quelque chose qu’on enseigne aussi à nos enfants. Ils sont là pour protéger les gens, ils sont censés les aider. Mais ce n’était pas le cas pour Elias et plein de gens. Où était cette aide? Pourquoi ne l’ont-ils pas protégé?