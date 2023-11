Les spécialistes de la communication le savent bien : rien de tel qu’un vendredi après-midi pour tenter de faire passer discrètement une information. Le 4 novembre 2022, juste après 15 h, le gouvernement Ford annonçait ainsi par voie de communiqué (Nouvelle fenêtre) le redécoupage de la ceinture de verdure, une zone protégée.

La stratégie n’a pas tout à fait fonctionné. Un an plus tard, les progressistes-conservateurs ontariens sont embourbés dans un scandale dont on n’a pas fini de découvrir les ramifications, jusqu’au point d’être visés par une enquête criminelle.

Le communiqué initial annonçait 30 jours de consultations sur les changements proposés à la ceinture de verdure. On sait aujourd’hui, d’après un rapport accablant de la vérificatrice générale, que la province a reçu pendant cette période plus de 35 000 réponses du public, qui s’opposaient massivement à tout retrait ou échange [...] de terres , mais qu'aucun de ces commentaires n'a été pris en compte. Au contraire, la VG a conclu à un processus partial et opaque, contrôlé par un chef de cabinet.

Face aux accusations de favoritisme qui se multipliaient, le gouvernement Ford a fini par s’excuser et renoncer à ces plans. Mais la portée de cette controverse immobilière est maintenant beaucoup plus large et semble de plus en plus remonter jusqu’au premier ministre lui-même.

Le scandale ne touche plus seulement la ceinture de verdure, mais aussi d'autres dossiers immobiliers.

Parce qu’il y a aussi l’histoire de l’expansion des limites urbaines de plusieurs municipalités, dont Hamilton et Ottawa. Ces changements, là aussi, ont été annoncés sans faire de bruit, mais ont été pilotés par des employés partisans du gouvernement au profit de promoteurs et propriétaires fonciers. C’est ce qui ressort de milliers de documents obtenus et dévoilés cette semaine par les organismes Ecojustice et Environmental Defense grâce à des demandes d'accès à l’information.

Plusieurs courriels internes font ainsi référence au bureau du premier ministre . Sentant la soupe chaude, le nouveau ministre des Affaires municipales et du Logement avait déjà, quelques jours avant, annulé toutes les modifications aux plans d’urbanisme des villes. Paul Calandra continue de faire le ménage après le passage de son prédécesseur, Steve Clark, emporté par le scandale. Mais ce n’est pas tout.

Parce qu’il y a aussi l’histoire des arrêtés ministériels de zonage – l’un des outils préférés du gouvernement Ford, qui en a produit une centaine, plus que n’importe quel autre gouvernement avant lui. L’avantage, c’est que la province peut faire changer instantanément les types de propriétés qui peuvent être construites sur certaines terres, outrepassant les règlements municipaux. Or des recherches du NPD démontrent que 18 des arrêtés remis par les progressistes-conservateurs ont favorisé des promoteurs immobiliers présents au mariage d’une fille du premier ministre.

Parmi eux : un promoteur qui a également participé à un mystérieux voyage à Las Vegas, en compagnie de représentants du gouvernement.

Vous suivez toujours?

Chaque jour, on se lève et il y a une nouvelle piñata de la ceinture de verdure, une piñata des limites urbaines, une piñata des arrêtés ministériels. On frappe tous dessus, et de nouvelles choses tombent. Le jour suivant, on recommence avec une nouvelle piñata , illustrait le député libéral John Fraser.

Lors d’un point de presse dans son fief d’Etobicoke mardi – son premier en presque six semaines – Doug Ford a nié toute implication et s’y est pris par quatre chemins pour détourner la discussion. En ce froid matin d’Halloween, le premier ministre a voulu montrer que les questions des journalistes ne lui faisaient pas peur, et qu’il y a des sujets plus importants à ses yeux : la création d’emplois, les taux d’intérêt, la taxe sur l’essence et la taxe carbone.

Des documents internes laissent entendre que le bureau du premier ministre a été consulté sur la sélection de terrains à exploiter, en faveur de promoteurs.

Rien n’y fait. Le scandale immobilier reste le sujet de l’heure en politique ontarienne. L’énoncé économique d’automne aurait pu être l’occasion de distribuer quelques cadeaux aux Ontariens pour leur faire oublier les tourments du gouvernement, et les aider face au coût de la vie. Le mini-budget présenté jeudi s'est finalement avéré plutôt beige.