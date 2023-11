Le Lab-École des Cerisiers, à Maskinongé, inauguré

Depuis le début de la rentrée scolaire 2023, les 150 élèves du Lab-École des Cerisiers de Maskinongé profitent des nouvelles installations axées sur la cuisine et la nature, tout en apprenant les différentes matières dans un univers collaboratif.

Voir l’école autrement, c’est la vision que développe l’équipe de Lab-École depuis 2017.

Ainsi, à Maskinongé, les différentes matières scolaires sont enseignées de manière innovante pour agrémenter l’apprentissage des élèves. Par exemple, les mathématiques sont enseignées dans la cuisine à l’aide de différentes recettes. Un potager a également été aménagé à l’extérieur de l’école.

C'est vraiment la communauté qui s'est mise ensemble pour se dire on va se faire l'école [que] nos enfants méritent et ça, c'est extraordinaire , souligne l’un des fondateurs, Ricardo Larrivée. Des agriculteurs de la région vont également fournir des aliments qui seront intégrés dans le programme alimentaire de l’école.

L’adoption d’un mode de vie sain et actif est aussi au cœur de la mission du Lab-École. Le transport actif est d’autant plus mis de l’avant. C’est le fun de dire à nos enfants de marcher [ou de prendre le vélo pour aller à l'école], mais tu veux être sûr que le corridor scolaire va être sécuritaire et la Ville a fait sa part , explique Ricardo. Il ajoute que déjà 70 jeunes utilisent le vélo pour se rendre à l'école tous les matins.

[C’est] la moitié de l'école qui marche ou qui prend son vélo pour aller à l'école. Cette école-là est ce que tout le Québec est appelé à devenir, c'est notre souhait.

Un projet analysé pour être reproduit

Il s’agit du quatrième projet de Lab-École à voir le jour dans la province suivant Québec, Saguenay et Shefford. Deux autres établissements verront le jour prochainement.

Le système scolaire québécois est par ailleurs appelé à changer, inspiré des six Lab-École implantés dans des milieux sociaux, culturels et économiques différents. Cinq universités, dont deux européennes, se penchent d’ailleurs sur la question. [Elles] analysent les retombées de ce qu’on est en train de faire pour que le gouvernement puisse investir dans les endroits qui sont le plus défaits sur la santé psychologique, physique, le décrochage de nos jeunes , mentionne Ricardo.

La première pelletée de terre à l'école des cerisiers, initialement l’école Saint-Joseph, a été donnée en 2021.

Le projet représente un investissement de plus de 18 millions de dollars du ministère de l’Éducation, du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, de la Municipalité de Maskinongé et du Fonds du Grand Mouvement.

Avec les informations d'Edouard Dubois et d'après l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin