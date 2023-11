Québec investit pour former des mécaniciens miniers en entreprise

Une formation accélérée sera offerte dès février 2024 pour permettre à des entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue de combler des besoins en mécaniciens d’équipements miniers mobiles.

Le gouvernement du Québec investira 558 000 $ dans ce programme de 21 semaines offert par le Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi. Jusqu’à 16 mécaniciens pourront obtenir une attestation d’études professionnelles après 720 heures de formation, dont plus de 500 heures lors de stages rémunérés en entreprise.

Quatre entreprises de Val-d’Or et la mine La Ronde de Preissac participent au programme, pour lequel 12 candidats ont déjà été identifiés.

C’est un concept avec lequel on travaille depuis 20 ans , précise Yves Dubé, directeur général adjoint du Centre de services scolaire Lac-Abitibi.

C’est une formule gagnante. Bien souvent, pour des travailleurs qui ne sont pas qualifiés et qui veulent faire rehausser leurs connaissances, c’est pas mal mieux dans leur milieu de travail. C’est sur leur équipement, dans leur environnement de travail. C’est pas mal plus efficace avec un accompagnement structuré en entreprise. C’est un succès à tous les coups , affirme M. Dubé.

« Un impact significatif »

Chez Machines Roger International de Val-d’Or, l’une des entreprises participantes, on connaît bien l’impact direct de ce type de formation.

On participe déjà à ce type de programme pour des foreurs au diamant et ç'a eu un impact significatif dans l’entrée de nouveau personnel, tant au niveau de la formation et pour leur embauche , souligne Christian St-Amour, directeur des opérations.

L’industrie est toujours en recherche de mécaniciens et c’est difficile d’avoir des gens avec de la qualification. Pour nous, c’est assurément une source de recrutement fiable et de qualité.