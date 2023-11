Le chômage en légère baisse dans la région de Québec

Même si le chômage a quelque peu augmenté en octobre dans la province et dans le pays, la situation de l’emploi demeure stable dans la région de Québec. Le taux de chômage a même reculé d’un point de pourcentage depuis septembre et se situe à 2,8 %, selon les données de Statistique Canada.

C’est la troisième baisse mensuelle consécutive. C’est aussi le deuxième plus bas taux de chômage parmi les régions métropolitaines de recensement du Canada après Peterborough en Ontario qui enregistre un taux de chômage de 1,9 %.

L’analyse du marché de Québec International montre qu’en un an, le nombre d’emplois a augmenté de 3 % donc de 13 400. Les hausses ont été plus marquées dès les secteurs de l’hébergement et de la restauration ainsi que dans l’industrie de la fabrication, mais des baisses ont eu lieu dans l’industrie de la santé et dans l’administration publique.

Chômage en faible hausse ailleurs

À l’échelle de la province, le taux de chômage a augmenté de 0,5 point de pourcentage, atteignant 4,9 %. Le nombre d’emplois a en contrepartie diminué de 0,5 % en octobre, ce qui correspond à 22 000 emplois, après avoir augmenté de 39 000 en septembre.

Dans la région de Montréal, le taux de chômage a augmenté d’un point de pourcentage pour s’établir à 6 % en octobre.

Au Canada, le taux de chômage a progressé de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 5,7 %. Il s'agit d'une quatrième hausse mensuelle au cours des six derniers mois.