Meurtre de Trevor Turner : cinq ans de prison pour Kieran Burbank

Près de 16 mois après le meurtre de Trevor Turner survenu dans le Vieux-Aylmer en mai 2022, Kieran Burbank a écopé jeudi d’une peine de cinq ans d’emprisonnement pour homicide involontaire.

Kieran Burbank avait été arrêté un mois après les faits à l’âge de 20 ans. Il est détenu depuis son arrestation. En comptant cette détention préventive de 490 jours, au ratio d’une journée et demie pour chaque journée derrière les barreaux, il lui reste environ trois années à purger, soit 1090 jours.

Ce sont la défense et le ministère public qui ont proposé cette peine à la juge de la Cour du Québec, Anouk Desaulniers. D’abord hésitante, elle voulait s’assurer que la confiance du public envers les institutions judiciaires ne soit pas compromise par une peine trop clémente.

Elle a finalement choisi de se ranger derrière cette suggestion commune puisqu’elle cadre avec une décision de la Cour d’appel du Québec qui a déterminé qu’une peine de cinq à sept ans est convenable pour un homicide involontaire.

Ce qui s’est passé

Dans sa décision d’une dizaine de pages, la juge a détaillé le fil des événements de la nuit du 27 au 28 mai 2022 où Trevor Turner, 22 ans, a été tué.

L’accusé et la victime se trouvaient dans le même établissement avec leur groupe d’amis respectif. Un conflit a déclenché une bagarre impliquant plusieurs personnes. Au cours de celle-ci, Kieran Burbank a essuyé les coups de trois personnes, dont Trevor Turner. Au sol, M. Burbank a sorti un couteau de son sac et il a poignardé la victime à cinq reprises.

L’accusé a ensuite fui les lieux avant l’arrivée des services d’urgence. À l'arrivée des policiers, la victime gisait à l'extérieur d’un commerce, selon les forces de l'ordre. Elle a finalement rendu l’âme à l’hôpital de Hull à 2 h 45.

Selon la juge, le fait que Kieran Burbank n’ait pas porté secours à la victime est un facteur aggravant, tout comme le fait qu’il était sous le coup d’une ordonnance de remise en liberté lui interdisant de porter n’importe quelle arme. Il a enfreint cette ordonnance en ayant un couteau sur lui , a ajouté la juge Anouk Desaulniers.

Les regrets de l’accusé, la souffrance des Turner

En revanche, la magistrate a retenu plusieurs facteurs atténuants, notamment l’enfance difficile de l’accusé dont le milieu de famille instable a fait en sorte qu’il a été exposé, très jeune, à certains événements traumatisants.

Elle a aussi tenu compte de son jeune âge, qu’il était en train d’encaisser les coups de trois personnes, qu’il s’est lui-même rendu à la police et qu’il a plaidé coupable, évitant ainsi la tenue d’un procès.

Il s’est aussi excusé à la famille et aux amis de Trevor Turner. Devant le tribunal, et lors d’une conversation antérieure avec son père, il a exprimé une honte, un dégoût et des regrets sincères pour ses actes , a ajouté la juge Desaulniers à propos de cet homicide.

Les proches de la victime ont eu l’occasion de s’exprimer au cours du processus judiciaire. Ses parents, ses deux sœurs et deux amis ont émis une déclaration commune, et la juge a été très empathique à leur égard.