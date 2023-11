Johanne Jean nommée présidente du Comité de coordination de la ZIM de Rouyn-Noranda

L'ancienne rectrice de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) Johanne Jean est nommée à la présidence du comité de coordination de la zone d'innovation minière de Rouyn-Noranda.

Elle aura pour mission de piloter l'équipe pour obtenir la désignation officielle de la zone à Rouyn-Noranda. Johanne Jean espère avoir une réponse en 2024.

Mon mandat, c'est de tout mettre en œuvre avec l'équipe en place pour qu'on puisse obtenir la désignation officielle de zone d'innovation, puis je dirais qu’on a au maximum un an pour pouvoir le faire.

Johanne Jean a démissionné de la présidence du comité de vigie sur la Fonderie Horne et accepté cette nouvelle mission. Elle souhaitait éviter un conflit d'intérêts puisqu'un membre de sa famille a été embauché par Glencore.

Elle croit que Rouyn-Noranda a tous les atouts pour obtenir ce projet et que la conjoncture est propice à la création de cette zone. La nouvelle présidente du comité de coordination de la ZIM de Rouyn-Noranda ajoute qu’il reste à convaincre les décideurs.

C'est vraiment de convaincre le gouvernement du Québec qu'on a besoin d'une zone d'innovation minière, surtout quand on regarde tout ce qui se développe, quand on parle de transition énergétique, quand on parle de la filière batterie, on a besoin de métaux, on a besoin de minéraux , plaide-t-elle.

On est en 2023, il faut exploiter les minéraux, les métaux, faire des mines des organisations respectueuses de l'environnement, respectueuses des communautés aussi. Donc c'est un des éléments de la zone d'innovation minière. Il y a beaucoup de travaux qu'il faut faire, de recherche, d'innovation, mais moi je pense qu’on a tout ce qu'il faut pour pouvoir nous propulser vers ce qu'on appelle une mine 4.0, la mine du futur, une mine autonome, respectueuse de l'environnement des communautés. C'est ça sur quoi on va travailler, c'est pour ça qu’on va travailler pour obtenir une ZIM , indique la présidente du comité.

Publicité

Elle ajoute que l’UQAT, le Cégep, des centres de formation, des entrepreneurs et des entreprises minières, entre autres, considérés comme des atouts, plaident aussi pour cette zone.

La mairesse Diane Dallaire croit que la nomination de Johanne Jean va aider à faire avancer le dossier auprès des autorités.