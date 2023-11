Taxe carbone : l’étau se resserre autour de David Eby

Coûte que coûte, le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a maintenu sa position sur la taxe carbone et la taxe sur l'essence. Pas question de les suspendre ou de les annuler, mais, il n'avait peut-être pas envisagé ce scénario : le Nouveau Parti démocratique (NPD) en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba vont à contre-courant.

David Eby se retrouve-t-il au pied du mur?

Encore vendredi, David Eby, n'a pas demandé à Ottawa de suspendre la tarification sur le carbone sur tous les carburants qui chauffent les résidences.

Il obtient plutôt une garantie de Jonathan Wilkinson, le ministre fédéral de l'Énergie : dès qu'une entente sera établie, la Colombie-Britannique profitera aussi du projet pilote en Atlantique qui permet aux foyers d'acheter et installer gratuitement une thermopompe.

En Alberta, la cheffe du NPD , Rachel Notley, a tenté cette semaine de faire passer une motion urgente qui demande un traitement juste pour tous les Canadiens et qui réclame que la suspension de la taxe carbone comprenne également le gaz naturel.

Ouvrir en mode plein écran La cheffe du NPD en Saskatchewan, Carla Beck, s'est rangée aux côtés du premier ministre, Scott Moe, pour exiger une exemption sur le gaz naturel. Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

En Saskatchewan, tous les membres du NPD et du Parti saskatchewanais ont voté en faveur d'une motion qui sera envoyée à Ottawa et qui stipule que SaskEnergy ne percevra plus la taxe carbone sur le gaz naturel.

Au Manitoba, l'approche du premier ministre, Wab Kinew, se rapproche de celle de David Eby sur les thermopompes et la taxe carbone. Par contre, le néo-démocrate suspend sa taxe provinciale sur l'essence à partir du 1er janvier 2024 pour une période de six mois.

La Colombie-Britannique isolée?

Ouvrir en mode plein écran Le politologue, Frédéric Boily, croit que le NPD en Colombie-Britannique est dans une position délicate quant à la taxe carbone, puisque plusieurs voix néo-démocrates dans les provinces de l'Ouest veulent une suspension de la taxe sur le gaz naturel. Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif-Edm

Le gouvernement fédéral a coupé l'herbe sous le pied de la Colombie-Britannique, une pionnière de la taxe carbone , explique Frédéric Boily, professeur de sciences politiques au Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. En effet, elle a été la première province à adopter en 2008 sa propre tarification sur le carbone.

Ça fait en sorte que David Eby se retrouve presque totalement isolé des autres parties au pays et de l'opposition officielle en Colombie-Britannique. Soit il va continuer à maintenir sa position, soit il recule aussi.

L'opposition officielle, représentée par le chef de BC United, Kevin Falcon, a affirmé mardi que s'il était élu premier ministre, il annulerait la taxe sur l'essence. Il arrêterait aussi la hausse de la taxe carbone qui doit atteindre 170 $ la tonne d'ici 2030. Kevin Falcon veut aussi suspendre cette taxe sur tous les carburants, affrontant ainsi le gouvernement Trudeau.

Ouvrir en mode plein écran Le chef de BC United, Kevin Falcon, veut suspendre l'augmentation de la taxe sur le carbone. Pour lui, le contexte économique difficile ne justifie pas les hausses prévues en Colombie-Britannique. Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Et si le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, forme le prochain gouvernement? Je ne vais pas laisser la Colombie-Britannique dans une position peu avantageuse. [...] nous allons éliminer la taxe carbone, dit le chef de BC United, le parti qui, sous l'ancien nom de Parti libéral de la Colombie-Britannique, a adopté la première tarification sur le carbone au pays.

Le Parti conservateur de la Colombie-Britannique a quant à lui reconnu pour la première fois cette semaine en Chambre que les changements climatiques sont réels, mais il mettrait un terme à la taxe carbone.

Un enjeu électoral?

Bryan Breguet, directeur du département d'économie au Collège Langara et fondateur du blogue Too close to call/Si la tendance se maintient, serait très surpris si David Eby annule la taxe provinciale sur l'essence pour offrir un cadeau fiscal aux automobilistes.

C'est un gouvernement pragmatique. Si la pression des autres provinces et des Britanno-Colombiens est assez forte, David Eby pourrait reculer sur la taxe carbone.

C'est la question que le caucus de David Eby devra se poser : a-t-on plus à perdre ou à gagner en reculant?

Publicité

Le NPD en Colombie-Britannique aura donc à l'oeil son économie pendant la prochaine année.

Si les taux d'intérêt et l'inflation restent élevés, selon les analystes politiques, il sera difficile de défendre la taxe carbone aux élections provinciales de 2024. Surtout qu'elle a été fragilisée par le changement soudain d'Ottawa qui défendait la taxe carbone bec et ongle , souligne Frédéric Boily.