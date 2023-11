En Nouvelle-Écosse, le fournisseur d’électricité demande un report avant de payer 25 millions de dollars à la suite de la tempête Fiona, sans quoi l’équilibre financier de cette entreprise privée pourrait être perturbé.

Plus d’un an après le passage de la tempête Fiona en Nouvelle-Écosse, les conséquences financières de cette catastrophe naturelle se font encore sentir chez Nova Scotia Power.

Cette entreprise doit encore payer 24,6 millions de dollars pour des coûts d’exploitation. Les heures supplémentaires ont coûté trois millions de dollars; il y a aussi deux millions de dollars pour les repas et les déplacements des agents et presque 20 millions pour les contrats avec des entreprises externes.

Nova Scotia Power estime que cette facture fragilise son équilibre financier. Photo : Radio-Canada

Cette semaine, Nova Scotia Power a demandé à la Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse de recouvrer le montant de cette facture auprès des contribuables sur une durée non précisée.

C’est la première fois que cette entreprise doit demander à cet organisme régulateur de reporter ces paiements. Aujourd’hui, elle estime qu’elle n’est pas en mesure d’absorber ces coûts.

L'équilibre financier de Nova Scotia Power menacé

La tempête Fiona a occasionné des réparations qui ont coûté près de 114 millions de dollars, dont près de 90 millions ont déjà été comptabilisés et facturés.

Si l’entreprise avait dû verser les coûts de cette dernière facture de plus de 20 millions de dollars dans ses dépenses annuelles, elle estime que cela aurait fait baisser son rendement sous le seuil réglementaire.

Et aujourd’hui, le fournisseur est toujours inquiet de l’impact que cette facture pourrait avoir sur sa santé financière.

Si les coûts liés à l'ouragan Fiona ne peuvent pas être reportés, ils devront être comptabilisés dans la période en cours, ce qui empêchera Nova Scotia Power de recouvrer les coûts qu'elle a prudemment engagés , a déclaré Nova Scotia Power à l'organisme régulateur.

L’entreprise n’a pas fourni de commentaires vendredi.

Des coûts qui pourraient encore augmenter

Maintenant, nous payons les frais des changements climatiques , a commenté Marla MacLeod, directrice des programmes au Centre d’action écologique.

Il y aura beaucoup de factures comme ça à l'avenir.

Pour Marla MacLeod, il faut investir plus vite dans la transition écologique. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

On sait qu’il va y avoir plus de tempêtes et je me demande quel est le plan , s'interroge Marla MacLeod. Le gouvernement doit avoir un plan et Nova Scotia Power doit avoir un plan. C’est important d’investir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et dans l’efficacité énergétique pour faire baisser les factures des consommateurs même si les coûts continuent de monter.

Avant Fiona, l’entreprise avait déjà dépensé 21 millions de dollars pour les conséquences des tempêtes en 2022. Ce montant en hausse de 10 millions avait déjà été intégré aux tarifs des usagers. La saison des ouragans se termine en novembre en Nouvelle-Écosse.

Avec des informations de Paul Withers, de CBC