Tout indique que les quelque 450 ressortissants canadiens qui sont bloqués dans la bande de Gaza pourront être évacués du territoire palestinien vers l’Égypte à partir de dimanche, a appris Radio-Canada.

Selon une source gouvernementale directement liée à l’opération d’évacuation, le Canada a obtenu des assurances qu’il y aura des fenêtres entre dimanche et mardi pour évacuer ses ressortissants de la bande de Gaza via le terminal de Rafah, seul poste frontalier non contrôlé par Israël et reliant le territoire palestinien à l’Égypte.

Des changements de dernière minute pourraient toutefois survenir à tout moment, étant donné que la situation sécuritaire sur le terrain demeure volatile, indique la source qui a requis l’anonymat.

Vendredi, le ministre de la Défense nationale, Bill Blair, a affirmé que le Canada travaille en étroite collaboration avec les autorités israéliennes pour évacuer les Canadiens à Gaza.

Nous prévoyons que [l’évacuation] aura lieu dans les prochains jours, mais je ne suis pas en mesure de vous donner avec une précision absolue les délais de cette opération, a-t-il dit aux journalistes à Ottawa.

Sans vouloir préciser les raisons pour lesquelles les ressortissants canadiens n’ont toujours pas été évacués de cette zone de guerre, alors que les hostilités durent depuis près d’un mois, M. Blair a affirmé que la sécurité des Canadiens demeure une priorité pour le gouvernement de Justin Trudeau.

Jeudi, l'administration palestinienne du terminal de Rafah a affirmé à Radio-Canada qu’elle ne disposait pas encore de la liste des noms des Canadiens autorisés à sortir de la bande de Gaza.

Selon le chef du service de presse de l'administration de la partie palestinienne du terminal de Rafah, Wael Abou Omar, c’est le ministère égyptien des Affaires étrangères qui doit fournir cette liste aux autorités palestiniennes. Israël doit approuver cette liste au préalable, selon lui.

Les Canadiens pourront sortir de la bande de Gaza dès qu’on aura la liste avec leurs noms et ceux des membres de leur famille. L'Égypte ne nous a toujours pas envoyé cette liste, a-t-il ajouté. Sinon, ils seraient déjà sortis avec les autres. On ne retient personne.

Un agent palestinien au terminal de Rafah vérifie les documents de voyage de ressortissants étrangers autorisés à sortir de la bande de Gaza.

Affaires mondiales Canada affirme avoir fourni à ses partenaires régionaux la liste comportant les noms des ressortissants canadiens, des résidents permanents et des membres de leur famille bloqués dans la bande de Gaza. Selon le ministère fédéral, les Canadiens représentent un des plus grands contingents de ressortissants étrangers dans la bande de Gaza.

Des centaines de ressortissants étrangers évacués depuis mercredi

Mercredi, 76 blessés palestiniens et 361 ressortissants étrangers et binationaux, dont 74 Américains, une trentaine d'Autrichiens, quatre Italiens et cinq Français, ont pu quitter la bande de Gaza. Il s’agissait de la première opération d'évacuation de ce genre depuis le début de la guerre qui oppose Israël au Hamas, le 7 octobre dernier.

Jeudi, quelque 60 blessés ainsi que 400 personnes dotées de passeports étrangers ont été évacués, selon les autorités palestiniennes.

Lors d'une réunion avec des diplomates étrangers, le vice-ministre des Affaires étrangères, Ismail Khairat, a déclaré que l'Égypte se préparait à faciliter l'accueil et l'évacuation des citoyens étrangers de Gaza par le point de passage de Rafah , ajoutant qu'ils étaient environ 7000 et représentaient plus de 60 nationalités.

Toutefois, le calendrier et les détails du plan d'évacuation égyptien n'ont pas été dévoilés.

Une source gouvernementale a confirmé qu’un seul citoyen canadien, qui travaille pour une organisation humanitaire internationale, a pu sortir de l’enclave palestinienne jeudi. Elle a affirmé que les autorités canadiennes ont été surprises de cette information, étant donné que ce ressortissant ne figurait pas sur la liste des Canadiens inscrits à Gaza.

Au moins 1400 personnes ont été tuées par le Hamas sur le territoire israélien, selon les autorités, en majorité des civils massacrés le jour de l'attaque d'une violence et d'une ampleur inédite depuis la création d'Israël en 1948. Le Hamas a enlevé 241 personnes, des Israéliens, des étrangers ou des binationaux, selon l'armée israélienne, qui a aussi fait état jeudi de 332 soldats tués depuis le début de la guerre.

Dans la bande de Gaza, 9227 personnes, dont 3826 enfants et 2405 femmes, sont mortes depuis le 7 octobre, selon un bilan vendredi du ministère de la Santé du Hamas.

Avec les informations de Louis Blouin