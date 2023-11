Qui est le Boss? : une entreprise saskatchewanaise en conflit avec Hugo Boss

Hugo Boss tente d'empêcher l’entreprise saskatchewanaise Boss Athletics Inc d’utiliser le mot « Boss » dans la commercialisation de ses produits.

Cela fait maintenant trois ans que ce conflit dure.

La copropriétaire de Boss Athletics Carley Weisbeck raconte que tout a commencé quand elle et son associée Sienna Borlan ont tenté d'obtenir une marque de commerce pour leur entreprise. Ces dernières confectionnent des vêtements pour des meneuses de claque.

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada leur a alors avisé que l’entreprise Hugo Boss avait contesté leur utilisation du mot Boss .

L'entreprise internationale leur a envoyé une mise en demeure et leur a demandé d'arrêter d'utiliser les mots Boss ou Boss Athletics sur leurs comptes de réseaux sociaux, ainsi que sur leurs produits qui sont commercialisés.

Ils craignent que les consommateurs ne nous confondent avec Hugo Boss, ce qui, à mon avis, est ridicule , indique Carley Weisbeck.

Avec l'aide d'un avocat, les deux partenaires ont tenté de modifier leur marque et leur logo, afin de respecter les demandes d’Hugo Boss.

Les tensions entre les deux entreprises ont ensuite été apaisées pendant un certain temps.

Cependant, Boss Athletics a été informé tout récemment qu'Hugo Boss avait contacté Instagram pour leur signaler que l'entreprise saskatchewanaise avait enfreint les règles relatives aux marques. Suite à ce signalement, le compte Instagram de Boss Athletics a été désactivé.

Nous ne comprenons pas très bien pourquoi cela s'est produit. Ils ont rapporté des messages datant de plusieurs années et nous n'avons jamais accepté de nous débarrasser de nos anciens vêtements , affirme Sienna Borland.

Boss est un projet de passion de Carley et moi. Nous le faisons parce que nous aimons le sport, nous aimons travailler avec les enfants.

Les deux propriétaires de Boss Athletics de Regina ont mis de côté leurs anciennes créations qui incluent l’utilisation du logo Boss et elles espèrent voir le retour de leur compte Instagram.

La société de luxe Hugo Boss n’a pas répondu aux courriels de CBC/Radio-Canada.

Un avocat spécialisé dans le droit des marques Reagan Seidler indique cependant que ce type de conflit est courant.

Vu de l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'il s'agit d'un problème entre David et Goliath et je pense que ce n'est pas la bonne façon de voir les choses , affirme-t-il.

Les propriétaires de marques ont le coût et l'obligation de maintenir leur marque distincte, même lorsqu'il semble que les actions d'une petite entreprise ne peuvent pas leur nuire , ajoute-t-il.

Avec les informations de Janani Whitfield