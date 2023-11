Le prix des terres agricoles les plus chères au pays sur le point de battre des records

Les terres agricoles de l'Ontario sont en voie d'atteindre des valeurs jamais vues. D'ici 2024, elles pourraient atteindre un prix moyen deux fois plus élevé qu'il y a une dizaine d'années. Des analystes pointent le manque de terrains disponibles, le prix élevé des matières premières agricoles entraîné par l'instabilité mondiale et les taux d'intérêt historiquement bas pour expliquer cette situation.

Déjà considérées comme les plus chères au Canada, les terres agricoles provinciales continuent de prendre de la valeur. Ryan Parker, associé du département agricole au cabinet d'évaluation foncière Valco Consultants à London, tient une analyse annuelle du prix des terres situées dans 11 cantons du sud de la baie Georgienne au sud-ouest de la province.

25 % de hausse en un an, selon un analyste

L'année dernière, dans ces 11 comtés, notre prix médian était d'environ 23 000 dollars l'acre exploitable , affirme-t-il. Il estime que les valeurs augmenteront à nouveau de manière significative en 2023, à hauteur d'environ 25 % pour la troisième année consécutive.

Nous nous approchons terriblement d'une valeur moyenne de 30 000 $ l'acre exploitable (plus de 70 000 $ par hectare, NDLR). La demande de terres agricoles au cours des 10 à 15 dernières années a été importante.

La hausse de la valeur des terres agricoles au cours de la dernière décennie provient surtout des agriculteurs eux-mêmes qui représentent la grande majorité des acheteurs, selon M. Parker.

Ce sont des agriculteurs locaux. Ils peuvent être du canton, du comté ou dans celui à côté, mais ce sont dans l'ensemble des agriculteurs de l'Ontario qui achètent ces terres, presque toutes. Ils ne le sont pas nouveaux : ce sont des exploitations existantes, et elles achètent plus de terrains et agrandissent.

T'as pas ben le choix. Ton voisin vient à vendre qu'une fois dans ta vie , remarque quant à lui l'agriculteur Michel Dignard. Pour lui, l'inventaire limité des terres sur le marché est ce qui fait monter les prix. Les villes et les villages ont été bâties alentours des meilleures terres. toutes les terres sont toutes cultivées, il n'y en a pas d'autres. C'est ça qui fait de la grosse compétition.

Les investisseurs représentent une part croissante, mais relativement faible des propriétaires de terres agricoles en Ontario.

Cette tendance à la hausse n'est pas unique à l'Ontario, selon Justin Shepherd, économiste principal à Financement agricole Canada.

Toutes les régions du Canada ont vu la valeur des terres agricoles augmenter , souligne-t-il. L'Ontario se place en tête du pays pour la croissance de la valeur des terres agricoles en 2022, à 19,4 % pour l'année civile.

Les terres agricoles les plus chères au Canada se trouvent désormais dans le sud-ouest de la province, indique M. Shepherd. Les fermes entre les régions de Windsor et de London qui coûtaient en moyenne 15 000 $ l'acre il y a dix ans ont atteint une valeur moyenne de 28 900 $ en 2022.

Nous n'avons pas vu une grande quantité de terres mises en vente , ce qui augmente la concurrence entre acheteurs potentiels, ajoute-t-il. Il souligne que le climat de la région, la qualité des sols et la rareté des terres disponibles contribuent aussi à renforcer la valeur des terres, malgré les récentes hausses des taux d'intérêt de la Banque du Canada.

Un investissement sur plusieurs générations

Les prix actuels n'ont toutefois pas l'air de rebuter les exploitants agricoles, reprend M. Parker. Chez les fermiers, la stratégie d'investissement est plurigénérationnelle , résume le spécialiste.

M. Dignard assure que ce plan d'achat vaut la peine, notamment parce que les occasions sont rares.

Si t'as des enfants t'as de la relève. Tu feras pas ben ben d'argent, mais tes enfants vont avoir des terres qui seront à eux autres.

L'agriculteur Michel Dignard devant sa ferme.

Pour lui, le prix élevé des terres prouve que l'agriculture est là pour le long terme. Ça prouve que l'agriculteur est confiant qu'à long terme, ça va se payer. C'est une valeur sûre .

La présidente du Syndicat national des cultivateurs, Jenn Pfenning, pense au contraire qu'acheter à un tel prix revêt un risque important.

De nombreux agriculteurs n’ont aucune épargne autre que la valeur de leurs terres agricoles. Ainsi, lorsqu'ils sont sur le point de prendre leur retraite, ils doivent s'assurer de générer un rendement suffisant , avance-t-elle.

Plus dur d'acheter pour les petits exploitants

Par ailleurs, Mme Pfenning et M. Dignard ont à cœur d'en savoir plus sur les propriétaires, en disposant par exemple d'un registre foncier dans le domaine agricole. Ne pas savoir à qui appartient telle ou telle terre représente un problème clé , selon la dirigeante syndicale. Elle s'inquiète de la pérennité de la profession pour les plus petites exploitations au pouvoir d'achat limité et pour les nouveaux venus dans la profession.

La situation actuelle, c'est la concentration, c'est-à-dire des fermes de plus en plus grandes, de moins en moins d'agriculteurs et de moins en moins de personnes bénéficiant directement de leur activité agricole.

Depuis 1976, le nombre d'exploitations agricoles de moins de 760 acres a diminué de moitié (47 %), selon Statistique Canada (Nouvelle fenêtre).

M. Dignard souhaite avoir des données précises sur la taille des terrains vendus. Il est convaincu qu'un prix de 30 000 $ par acre concerne seulement les petits carrés de terre .

J'aimerais savoir la grosseur moyenne des ventes. Si vous faites un achat de 50 à 200 acres ben là, c'est pas le même prix que 500 acres, 1000 acres.

Mme Pfenning aimerait enfin avoir une meilleure idée de l'influence des acheteurs spéculatifs qui, bien que minoritaires, peuvent jouer un rôle sur ces prix. Nous savons qu'il y a un grand nombre d'acres, mais pas exactement quelle taille est déjà détenue soit par des promoteurs, soit par des sociétés d'investissement. Ils bloquent ces terrains parfois pendant plus de 20 ans dans certains cas pour en faire une usine ou des logements.

Avec des informations de Colin Butler, CBC