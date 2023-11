Une nouvelle vague de fermeture de commerces à prévoir à Gatineau?

Inflation, hausse des taux d'intérêt et remboursement imminent du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) accordé durant la pandémie... La pression semble s'intensifier sur les petites et moyennes entreprises de la région de la capitale nationale. Sans aide de la part des élus municipaux et fédéraux, la Chambre de commerce de Gatineau (CCG) craint une autre vague de fermetures, l’hiver prochain.

Le CUEC accordé par le gouvernement fédéral pour aider les entreprises pouvait aller jusqu'à 60 000 $. Mais désormais, les entrepreneurs doivent procéder au remboursement. Ils ont jusqu'au 18 janvier 2024 pour rembourser 40 000 $, au lieu du 31 décembre initialement prévu. En cas de remboursement avant cette date, les 20 000 $ restants pourront être transformés en subvention. Dans le cas contraire, les entrepreneurs devront rembourser 60 000 $ sur trois ans.

Cette échéance constitue une pression supplémentaire, selon le président de la CCG , Stéphane Bisson.

Il explique que certains restaurateurs et entrepreneurs risquent de mettre la clé sous la porte ou de changer de vocation comme c’est déjà le cas pour plusieurs entreprises gatinoises en raison de toutes les pressions économiques qu’ils subissent actuellement.

Une étude de Restaurants Canada annonçait d’ailleurs au printemps dernier que la fin du programme de prêt gouvernemental mettrait à mal 50 % des restaurants au pays.

En entrevue à l’émission Les Matins d’ici, le propriétaire de Mon resto à Gatineau dit avoir été contraint de déposer une proposition de faillite pour pouvoir étaler le remboursement de son prêt sur sur cinq ans pour éviter la fermeture.

Je ne n'ai pas le stress présentement de rembourser le prêt d'ici le 18 janvier 2024. Ceci dit, à cause de ce prêt là, je suis présentement en proposition de faillite, donc c'est excessivement précaire. J'ai une énorme pression financière tous les jours à se demander si ça va être bientôt la fin ou pas , confie Stéphane Gosselin.

Un sursis supplémentaire

La CCG s’allie à la Fédération des chambres de commerce du Québec pour faire pression sur les députés fédéraux dans le but d’obtenir un report supplémentaire d'au moins un an.

Ouvrir en mode plein écran Stéphane Bisson, président de la Chambre de commerce de Gatineau (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

Un an nous amènerait dans un contexte économique totalement différent. On est à la fin de la hausse des taux d'intérêt, donc on s'attend à voir des baisses de taux [d'intérêt], probablement au deuxième ou troisième trimestre de l'an prochain. Donc ça permettra vraiment de commencer à reprendre son souffle au niveau des exploitants d'entreprises , souligne Stéphane Bisson.

Cette proposition reçoit l'appui politique du côté du Bloc québécois (BQ) qui propose d’ailleurs des ententes de paiement et un canal de communication direct avec le gouvernement pour aider les entreprises.

On voulait des ententes de paiement, on voulait de la flexibilité pour certains entrepreneurs qui disent "ben moi je ne veux pas perdre ma partie subvention, mais je n'ai pas les moyens de rembourser tout de suite. Je pense que dans six mois, je vais être capable parce que le mois de mai et juin, ce sont de bons mois pour moi", par exemple. Il y a des situations différentes, tous les commerces ne sont pas équivalents , suggère la députée fédérale de Terrebonne, Nathalie Sinclair-Desgagné.

Ouvrir en mode plein écran Nathalie Sinclair-Desgagné, porte-parole du Bloc québécois en matière de Comptes publics. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

La députée bloquiste insiste sur la partie de subvention de cette aide qui représente selon elle une importance capitale pour les PME constituant le cœur des économies locales au Québec.

Interrogée par Radio-Canada, l’attachée de presse de la vice-première ministre et ministre des Finances, Katherine Cuplinskas, a rappelé que les entreprises qui ne disposent pas en ce moment des fonds nécessaires pour rembourser leur prêt CUEC ont la possibilité de le faire sur trois ans.

La flexibilité supplémentaire que nous avons annoncée est un soutien important pour les petites entreprises qui pourraient encore avoir du mal à joindre les deux bouts , explique-t-elle.

D’autres enjeux sur la balance

Le président de la CCG précise que le remboursement de prêt gouvernemental n'est pas le seul élément qui met en danger les entreprises.

C'est également le ralentissement au niveau des ventes, cette pénurie de main-d'œuvre qui est constante et également la question des taux d'intérêt, des coûts des matières premières dont on doit faire l'acquisition. Tout est plus cher. Donc nécessairement, c'est comme un potage qui mijote qui n'est pas nécessairement très bon au goût actuellement , dénonce-t-il.

La CCG craint également que le prochain budget municipal de la Ville de Gatineau ne soit une autre épée de Damoclès sur la tête des entrepreneurs.

Dans l’étude du budget, nous constatons que le comité exécutif propose une mise en place graduelle de la taxe sur les parcs de stationnement. De procéder, à l’inverse, à l'ensemble des stationnements pour le centre-ville en entier viendrait carrément déstabiliser et ajouter une pression aux entreprises , explique Stéphane Bisson dans un communiqué.

Le directeur général de la CCG , Etienne Fredette, pense également qu'avec les prévisions du nouveau rôle pour la catégorie non résidentielle, 80 % des immeubles des commerçants subiront une augmentation de taxes.

Face à cela, la CCG invite les membres de la Commission de développement économique de la Municipalité à minimiser leur politique de taxation des entreprises.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil