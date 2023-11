La saison des croisières se termine avec un bilan plus que positif

L’actuelle saison des croisières internationales se termine avec la visite, au total, de 78 navires. Cette année, 125 000 passagers ont mis les pieds au village portuaire de l'arrondissement de La Baie.

Le dernier navire de la saison, le Silver Shadow, fait d'ailleurs une ultime escale dans la baie des Ha! Ha! vendredi après-midi.

Promotion Saguenay dresse un bilan plus que positif de ce qui représente la plus grosse saison de l’histoire.

On est content. Une saison qui s’est échelonnée sur six mois, qui a débuté quand même tôt, début mai, pour se terminer aujourd'hui. Avec une période plus intense en septembre et en octobre , exprime le coordonnateur des croisières internationales pour Promotion Saguenay, Dany Gravel.

La saison 2023 rime avec un certain retour à la normale quant à l’accueil de croisiéristes à Saguenay.

Les navires sont pleins. Des passagers qui veulent découvrir, qui n’ont plus la crainte de sortir du navire. Nous, on l’a remarqué sur le terrain. Les commerces et les autobus sont pleins , rapporte M. Gravel en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Ouvrir en mode plein écran La saison 2023 rime avec un certain retour à la normale quant à l’accueil de croisiéristes à Saguenay selon Dany Gravel. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Bien qu’il s’agisse d’une saison record, le représentant de Promotion Saguenay assure que le village portuaire de La Baie pourrait accueillir davantage de bateaux. L’été, environ un navire s’y arrête chaque semaine. La fin du mois de septembre demeure la plus intense avec le passage de deux à trois navires quotidiennement.

Pour le reste de l’année, on est confiant qu’on peut avoir beaucoup plus d’escales , indique le coordonnateur des croisières internationales.

Saguenay ne fait pas cavalier seul lorsqu’elle doit faire de l’œil aux compagnies qui opèrent des bateaux de croisière. La Ville fait partie de la destination Canada Nouvelle-Angleterre. L’Association des croisières du Saint-Laurent, qui compte neuf ports du Saint-Laurent, y figure aux côtés de ports de l’Atlantique et de l’est des États-Unis.

C’est en équipe qu’on va approcher les lignes de croisières pour se vendre comme une destination et les convaincre que ça vaut la peine de venir passer 10 ou 12 jours dans le Saint-Laurent , explique Dany Gravel.

La météo n’est pas un frein

La semaine dernière, les croisiéristes sont débarqués dans l’arrondissement de La Baie les deux pieds dans la neige. Le climat de notre partie de la terre est loin de les rebuter.