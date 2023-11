TVA Sherbrooke : toujours sous le choc à la suite de l’annonce des licenciements

Les employés de TVA Sherbrooke continuent à encaisser le choc, à la suite de l'annonce de la cinquantaine de postes abolis à la station régionale.

C'est encore « l'électrochoc »

De nouveau rencontré par Radio-Canada vendredi, le journaliste de TVA Jean-François Desbiens s'inquiète pour l'avenir de l'information régionale. Au niveau de l'information, on sait l'enjeu actuel, les nouvelles ce n'est pas payant, c'est une dépense, comment on fait pour s'assurer cette pérennité-là de l'information régionale et surtout de les assoir sur des bases solides pour le futur , dit celui qui a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine.

Le directeur de la station de TVA à Sherbrooke, Serge Roux, n'a pas été en mesure de nous accorder une entrevue pour l'instant, mais soutient que son équipe est solidaire et qu'elle se sert les coudes. Il affirme que toute l'équipe était en poste vendredi et qu'elle restera professionnelle jusqu'au bout.

De passage à l'émission Par ici l'info vendredi, la cheffe d'antenne et journaliste à TVA, Mélissa Fauteux, dit que c'est encore l'électrochoc . Hier soir, ça a été extrêmement difficile.

57, 58 postes chez nous. [...] Il y a plusieurs de ces personnes-là que vous ne connaissiez pas, qui ne sont pas à l'antenne, mais qui ne sont pas moins importantes pour autant. C'est sûr que ce matin je pense à ces gens-là.

Elle souligne l'importance de la pluralité des sources et des médias régionaux. Si la Tribune ne sort pas un article qui nous dévoile quelque chose, si [Radio-Canada] ne sort pas un reportage sur un enjeu important, on se regarde tous, on s'inspire des uns des autres, pour essayer d'aller plus loin, pour essayer de faire avancer les choses.

Ouvrir en mode plein écran Janie Dandonneau, Mélissa Fauteux et Jasmin Dumas font partie de l'équipe de TVA Sherbrooke. Photo : Radio-Canada

La journaliste mentionne que toute l'équipe continuera à faire son travail de la façon la plus professionnelle possible d'ici la restructuration qui sera en place dans environ quatre mois. On va continuer à être dans le salon des gens le soir, mais après ça, ça va à Québec.

Le réseau TVA ne sera plus le même

Selon le conseiller syndicat SCFP, Steve Bargone, la chaîne de télévision ne sera plus la même. On savait qu'il s'en venait quelque chose, mais un tsunami de cette ampleur-là, jamais on n'aurait pu imaginer cela. Parce que là on va se le dire, le TVA tel qu'on le connaît, ça ne sera plus ça.

Ça devient une coquille vide, alors que TVA était très très fort dans les régions. Il n'y aura presque plus personne.

Selon les employés de TVA Sherbrooke, des gestionnaires de Montréal seront de passage à Sherbrooke lundi matin pour établir un plan de match plus précis.

Autre coup dur dans le monde des médias, plus tôt cette semaine, 125 employés ont opté pour un départ volontaire, dont 13 à La Tribune à Sherbrooke.

Avec les informations de Brigitte Marcoux et Marie-Hélène Rousseau