L’École secondaire Macdonald-Cartier a choisi de ne pas envoyer ses élèves à la représentation scolaire de la pièce de théâtre Le poids des fourmis présentée jeudi au Théâtre du Nouvel-Ontario en raison de présence de langage vulgaire dans la pièce.

C'est ce qu'a confirmé la directrice générale et artistique du Théâtre du Nouvel-Ontario (TNO), Marie-Pierre Proulx.

Le poids des fourmis est une pièce de théâtre jeunesse à thématique environnementale produite par le Théâtre Bluff et écrite par David Paquet qui a reçu le Prix littéraire du gouverneur général dans la catégorie Théâtre de langue française en 2022.

La comédienne Dominique Quesnel, qui joue dans Le poids des fourmis, s’est dite très déçue de la décision de la direction de l'école.

Il y a une étudiante de cette école-là qui est l'ambassadrice de son école pour la pièce de théâtre et là elle se retrouve à ne même pouvoir venir voir le spectacle avec son école , déplore-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Camille Dillon, une élève de l'École secondaire Macdonald-Cartier, a été choisie comme porte-parole de la pièce, et apparaît sur l'affiche du spectacle préparée par le Théâtre du Nouvel-Ontario. Photo : Théâtre du Nouvel-Ontario

Je trouve ça d'une hypocrisie. Les gens savent que les jeunes ont accès à Internet, ils voient plein de choses, les jeunes sont intelligents, les jeunes sont capables de discerner les choses , ajoute-t-elle.

On se demande comment on aurait pu mieux accompagner l’école de notre côté , affirme pour sa part la directrice générale et artistique du Théâtre du Nouvel-Ontario.

On est très déçu de ça et puis on se demande si ça remet un peu en question les réflexions sur le lien entre les arts vivants, la pédagogie , ajoute Marie-Pierre Proulx.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Pierre Proulx est la directrice artistique du Théâtre du Nouvel-Ontario. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Mme Proulx espère que cette décision ne remet pas en question la collaboration entre les élèves et le théâtre, qui permet selon elle de donner une expérience qui peut les ouvrir sur le monde, les ouvrir sur la culture, leur permettre d'élargir leurs horizons .

Dans un communiqué de presse, le Conseil scolaire du Grand Nord a réitéré sa volonté de collaborer avec le TNO .

Nous sommes toujours fiers du partenariat que nous avons avec le TNO et continuerons d’appuyer leurs nombreuses initiatives scolaires. Dans ce cas-ci, la direction de l’école, en consultation avec son personnel, a décidé de ne pas participer à cette représentation. Par contre, certaines de nos écoles ont assisté/assisteront à la représentation.

Après les représentations scolaires, la pièce Le poids des fourmis sera présentée trois fois d’ici le 4 novembre à la Place des Arts de Sudbury.

