TVA sera méconnaissable en région. « Ce ne sera plus qu'une coquille vide » et Pierre Karl Péladeau se fait « une passe sur la palette », déclare Steve Bargoné, conseiller syndical au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), au lendemain de l’annonce de l’abolition de 547 emplois, soit près de 40 % de l’effectif de Groupe TVA.

La perte de revenus publicitaires et la multiplication des plateformes numériques figurent parmi les raisons avancées pour justifier cette décision qui chamboule la vie de centaines de familles et ébranle le paysage médiatique de la province.

Le secteur de l’information est moins touché, on aura encore des journalistes dans les régions, mais combien et pour quelle durée? s’interroge Jean-Hugues Roy en entrevue à 24-60 sur ICI RDI.

Steve Bargoné, conseiller syndical au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

M. Bargoné ne cache pas son amertume et sa colère. On ne nous a jamais consultés pour tenter de trouver une solution , déplore-t-il.

Il [PKP] coupe des emplois syndiqués, bien payés avec fonds de pension, au profit de producteurs privés, dont Groupe TVA est partenaire , fait remarquer M. Bargoné.

Quand on laisse aller tous nos salariés à la sous-traitance, alors que c’est carrément défendu par les conventions collectives. […] On ne restera pas les bras baissés, on va intervenir à tous les niveaux. On va faire ce qu’on a à faire pour défendre nos membres.

Guy Mongrain, ex-animateur de Salut, bonjour! et La poule aux œufs d’or, aujourd’hui à la retraite, est lui aussi gagné par l’émotion. Il confie à Tout un matin qu’il ne voudrait pas être dans les bottines des gens qui sont encore là, autant ceux qui sont à l’écran que ceux qui sont derrière .

De grands bouleversements qu’on avait vus venir

En annonçant les abolitions d’emplois, le patron du Groupe TVA, Pierre Karl Péladeau, n’a pas manqué de montrer du doigt les géants du Web et les différents paliers du gouvernement.

Ce sont de grands bouleversements, mais qu'on avait vus venir , rappelle Jean-Hugues Roy, professeur à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal. Il faut toutefois reconnaître par ailleurs que les autorités ont répondu à l’appel , ajoute M. Roy.

Les politiciens ne sont pas restés indolents, rappelle Jean-Hugues Roy. On a eu une crise en 2019 quand six journaux ont failli disparaître […] les pouvoirs publics ont réagi. Ils ont implanté autant à Québec qu’à Ottawa des programmes de crédits d’impôts et d’autres mesures pour soutenir la production de l’information et ont promis des projets de loi pour aller soutirer de l’argent auprès des GAFAM .

Il faut aller chercher l’argent là où il se trouve. Et l’argent est dans les poches des GAFAM , ajoute-t-il.

Les Coops et l’information régionale en difficulté

Jean-Hugues Roy, professeur à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal

Cette crise dans les médias atteint l’information locale et les Coops de l’information, qui subissent de plein fouet les bouleversements continus dans le monde des médias.

Mercredi, 125 travailleurs des Coops de l’information ont opté pour un départ volontaire. Plusieurs de ces travailleurs sont des journalistes qui vont partir à la retraite à la fin de l’année; leurs postes disparaîtront.

On a également appris que les Coops de l'information feront paraître leurs dernières éditions hebdomadaires imprimées le 30 décembre prochain, comme prévu dans le plan d'affaires de 2020.

Je suis très inquiet , confie Jean-Hugues Roy. On affaiblit les salles de nouvelles dans plusieurs régions, pense-t-il.

Qu’adviendra-t-il des salles de rédaction dans les régions après cette vague de départs volontaires? s’interroge encore M. Roy.

L’information est un bien public. On a confié ça au marché, ça ne marche plus. Il faut que les pouvoirs publics se ressaisissent.

En entrevue à Tout un matin, Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, qui a déjà travaillé comme journaliste dans la région de l’Outaouais, se veut moins alarmiste et évite de parler de désert d’informations dans les régions. Il s’appuie sur les déclarations de Québecor qui dit y maintenir une offre d’informations.

M. Lacombe admet tout de même que la situation est préoccupante. En dehors des compressions qui auront un impact certain sur les familles touchées, la couleur régionale de l’information en sera affectée.

Le modèle actuel ne fonctionne plus

Le modèle actuel ne fonctionne plus. Il faudra le revoir de fond en comble , insiste Mathieu Lacombe, rappelant qu'on a hérité de ce système d’une autre époque. À l’époque où il a été pensé, Internet n’existait pas , souligne le ministre de la Culture et des Communications.

Je tends la main au gouvernement fédéral avec qui on doit revoir l’environnement dans lequel les médias évoluent et revoir l'aide pour que celle-ci soit davantage concertée , répète le ministre Lacombe.