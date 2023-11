Une vingtaine d’étudiants internationaux finissent leur secondaire en Estrie

Olivia Richer a quitté les bancs d'école de l'Allemagne il y a deux mois pour compléter sa dernière année de secondaire en Estrie.

C’est une occasion pour l'Allemande de découvrir le Québec et de parfaire son français.

Je suis très reconnaissante d'avoir la chance d'être ici. Je pense que c'est une bonne expérience pour moi d'apprendre plus la langue et la culture.

Chaque année, la Commission scolaire Eastern Township, reçoit des dizaines d'élèves de l'étranger comme Olivia. Ils sont tous jumelés avec des familles d'accueil de la région. Le programme est toujours à la recherche de nouvelles familles.

Olivia Richer étudie à l'école Alexander-Galt de Sherbrooke.

L'expérience d'être une famille d'accueil, c'est magnifique. Ça crée des liens pour la vie. Tout ce que ça prend, c'est une chambre de libre. Après ça, ça prend un peu de temps et un peu d'amour. Il faut aussi avoir l'intérêt pour accueillir, supporter et accompagner un adolescent, précise la coordonnatrice du programme , explique Marie-Michèle Dorais.

Pour la famille Cossette-Leblanc, c'est une deuxième expérience d'accueil et, pour la jeune Olivia, c'est un coup de cœur. On lui introduit la culture québécoise. Ça donne un aspect très drôle. On rit beaucoup avec la langue. Parfois, elle nous apprend des mots en allemand , raconte la mère d’accueil d’Olivia, Caroline Cossette.

Je pense que la famille est très importante pour une belle expérience et j’aime beaucoup ma famille.

La famille appréhende déjà le départ d'Olivia en juillet. Quand les parents arrivent, ça fait un an qu’ils n’ont pas vu leur fille. Nous sommes témoins de tout ça et c’est tellement émotif cette rencontre entre ses parents et nous. Ça veut dire que c’est la fin , explique Caroline Cossette, émue.

Olivia Richer s'est rapidement adaptée à sa vie au Québec.

Ces élèves-là sont très dégourdis. Ils sont tournés vers le monde. Je trouve que ce sont de beaux modèles pour nos enfants , ajoute la mère d’accueil.

Olivia partagera son temps des fêtes avec sa famille d'accueil à Sherbrooke. Elle prévoit de leur cuisiner des plats traditionnels de son pays.

D'après les informations de Delphine Belzile