Une taxe supplémentaire sur les produits de vapotage en Ontario

L'Ontario prévoit conclure un accord sur la taxe sur les produits de vapotage afin d'en réduire la consommation. Des commerçants sont déçus, alors que des experts de la santé se réjouissent de cette décision.

Selon le gouvernement de l’Ontario, cette taxe confirmée dans l'énoncé économique de l’automne permettra de décourager la consommation de produits posant des risques pour la santé .

La province pourra éventuellement percevoir des revenus provenant des droits d’accise additionnels.

Ottawa a imposé une taxe sur le vapotage à l’automne 2022. L’Ontario dit répondre à cette invitation pour permettre au gouvernement fédéral de percevoir des droits d’accise additionnels sur les produits de vapotage destinés à la vente sur le territoire de la province, et ce, au même taux que les droits d’accise fédéraux actuels .

Taxe actuelle sur les produits de vapotage Substances de vapotage sous forme liquide : 1 $ par 2 millilitres (ml) ou fraction de cette quantité, pour la première quantité de 10 ml de substance de vapotage dans un dispositif de vapotage ou dans son contenant immédiat;

1 $ par quantité supplémentaire de 10 ml ou fraction de cette quantité. Substances de vapotage sous forme solide : 1 $ par 2 grammes (g) ou fraction de cette quantité, pour la première quantité de 10 g de substance de vapotage dans un dispositif de vapotage ou dans son contenant immédiat;

1 $ par quantité supplémentaire de 10 g ou fraction de cette quantité. Source : Agence du revenu du Canada

L'Ontario emboîte le pas à la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse qui ont déjà instauré une taxe sur les produits de vapotage.

Un pas dans la bonne direction

On utilise la taxation du prix pour démontrer qu'un produit est nocif , explique la directrice des politiques et des systèmes de santé de l'Ontario pour la Fondation des maladies du cœur et de l' AVC , Dre Lesley James.

On se réjouit de cette nouvelle taxe [puisque] l'augmentation du prix diminue la consommation , poursuit-elle.

La Dre Lesley James ajoute que cette hausse du prix va décourager les gens à commencer à vapoter et va encourager l'arrêt du vapotage , particulièrement chez les jeunes.

Selon Statistique Canada, en 2020, les deux tiers des personnes âgées de 12 à 17 ans qui avaient consommé du tabac et utilisé des cigarettes électroniques ont déclaré avoir d'abord essayé les cigarettes électroniques.

Ouvrir en mode plein écran Selon Lesley James, cette taxe additionnelle sur les produits de vapotage en Ontario est un pas dans la bonne direction. Toutefois, elle souhaite voir plus de restrictions et d'encadrement pour protéger les jeunes. Photo : Radio-Canada

On aurait dû faire cela il y a des années , lance pour sa part France Gélinas, qui a déposé plusieurs projets de loi à Queen's Park pour mieux encadrer l'industrie du vapotage.

Une des stratégies qui fonctionne le mieux avec les jeunes, c'est le prix. Si le vapotage coûte trop cher, ils ne l'essayeront pas parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour le faire , pense la députée néo-démocrate et porte-parole de l'opposition en matière de santé.

Mme Gélinas souligne que rendre le produit plus dispendieux avec une taxe est un pas dans la bonne direction pour s'assurer que nos jeunes ne commencent pas à vapote r.

En ce moment, c'est le chemin le plus direct vers la cigarette , estime-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La députée néo-démocrate ontarienne de Nickel Belt, France Gélinas. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Selon la députée néo-démocrate, cet argent devrait être investi pour aider les gens à arrêter de fumer .

Elle propose notamment d'augmenter la taxe tous les trois à quatre mois pour que le produit soit de plus en plus dispendieux afin de dissuader les consommateurs, comme le font d'autres provinces.

On a besoin d'une taxe qui est significative pour que les gens se rendent compte que le produit coûte plus cher.

Dans son énoncé économique, le gouvernement ontarien note que les experts en santé publique, l’Organisation mondiale de la Santé et des organisations comme la Société canadienne du cancer ont déclaré que l’imposition est un outil de politique publique essentiel pour réduire le vapotage, particulièrement parmi les jeunes, et contribue à gérer les risques connexes pour la santé .

Pour appuyer cette décision, l’Ontario cite notamment une étude publiée dans le Journal de l'Association médicale canadienne selon laquelle pour six non-fumeurs qui vapotent, un commencera à fumer des cigarettes .

Les vendeurs mécontents

Cette taxe ne répond pas au problème, selon Michel Gadbois du Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs (CCID).

Il estime que cette approche du gouvernement ontarien ne va pas nécessairement se traduire par une baisse du nombre de fumeurs, mais qu'elle va plutôt alimenter l'achat en ligne et la contrebande de ces produits de vapotage.

Les jeunes sont probablement ceux qui utilisent le plus le web pour s'approvisionner. On va tourner en rond. C'est un mauvais moyen qui n'aboutira pas à grand-chose , affirme-t-il.

L’industrie des dépanneurs du pays comprend 23 000 magasins et vend 54 milliards de dollars en biens et services par année, selon le Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs.

C'est certain qu'on est déçu quand le prix des items augmente , ajoute M. Gadbois.

Selon lui, cette taxe additionnelle ne répond pas au problème de contrebande et se traduira par une perte des ventes pour les commerçants qui opèrent en toute légalité.

Ouvrir en mode plein écran Selon le Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs, la taxe additionnelle qui sera bientôt imposée aux produits de vapotage nuira aux détaillants qui dépendent des ventes. Photo : Radio-Canada

Les produits du tabac, y compris les produits de vapotage, peuvent représenter jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen d'un dépanneur , explique M. Gadbois.

Difficile de dire combien de revenus potentiels seront perdus [en raison de la hausse de prix] , dit-il, mais il envisage une baisse des ventes liée aux produits de vapotage et d'autres produits achetés par ces clients.

Bien qu'elle ne soit pas d'accord avec cette conclusion, la directrice des politiques et des systèmes de santé de l'Ontario pour la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, Dre Lesley James, estime qu'il faut mettre en place un système de vérification de l'âge plus robuste pour mieux encadrer l'achat de produits de vapotage en ligne.

La prochaine étape, selon elle, est de bannir les saveurs de vapotage, comme l'a fait le Québec.

Les détails de la mise en œuvre de l’entente coordonnée entre les gouvernements provincial et fédéral seront donnés dans les mois à venir, affirme la province.