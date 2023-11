Un pilote et ses six passagers ont eu plus de peur que de mal jeudi soir après avoir dû atterrir d’urgence sur une route de la municipalité rurale de St. Andrews lorsque leur petit avion est tombé en panne en plein vol.

Byron Cassie se trouvait à bord du vol nolisé dans un petit Piper Navajo à turbopropulseurs avec six autres personnes, dont le pilote.

Il se rappelle que le soleil se couchait sur les champs enneigés au nord de Winnipeg, lorsque le silence s'est soudainement mis à régner dans le petit avion : le moteur gauche venait de s'arrêter.

Je n'ai jamais été à bord d'un avion où cela s'est produit, mais je sais qu'on peut voler avec un seul moteur. Alors tout le monde a pris des photos et s’est mis à plaisanter , a déclaré M. Cassie.

Ils revenaient de la communauté isolée de la Première Nation de Sachigo Lake, dans le nord-ouest de l'Ontario. M. Cassie s'y était rendu pour le travail afin de suivre une formation d'opérateur à l'usine de traitement des eaux.

Toutefois, les plaisanteries ont pris fin abruptement une dizaine de minutes plus tard, lorsque le deuxième moteur a rendu l’âme, explique-t-il. Le pilote s'est retourné et a dit : Assurez-vous que vos ceintures de sécurité sont attachées et tenez-vous bien!

Heureusement, le pilote a su guider son engin sans incident sous des lignes électriques jusqu’à la route Pigeon Bluff, une étroite bande de gravier bordée de champs enneigés à une vingtaine de kilomètres au nord de Winnipeg.

L'atterrissage s'est déroulé en douceur, comme à l'aéroport.

Personne n’a été blessé, et l’avion s'en est sorti sans dégâts.

D'après ce que j'ai compris, nous avons manqué de carburant. Je ne sais pas pourquoi, soit une erreur de calcul, soit des vents plus forts que prévu. Mais dans les circonstances [...] [le pilote] a fait un excellent travail. Il est resté très calme.

Ouvrir en mode plein écran L'avion s'était rendu dans la Première Nation de Sachigo Lake, dans le nord-ouest de l'Ontario. Photo : Byron Cassie

Une fois au sol, les plaisanteries ont repris de plus belle entre les occupants de l’aéronef qui avaient pu reprendre leurs esprits. Nous étions tous soulagés et de très bonne humeur , raconte M. Cassie.

Très vite, les sept rescapés du ciel ont aperçu au loin les gyrophares des services d'urgence tandis que des agents de la GRC , des pompiers et des ambulanciers affluaient sur les lieux de ce qu’ils croyaient être un écrasement d’avion.

Ouvrir en mode plein écran Un hélicoptère a également survolé la piste d’atterrissage improvisée avant de quitter les lieux lorsqu'il a été déterminé que l’incident n’avait pas fait de blessés, explique Byron Cassie. Photo : Byron Cassie

C'est une très bonne conclusion pour une histoire qui aurait pu très mal se finir.

Avec les informations de Darren Bernhardt