Jusqu’au 12 novembre, le Théâtre français de Toronto (TfT) accueille Les Filles du roi de Sébastien Bertrand. Cette nouvelle pièce aux accents historiques et féministes réunit tous les ingrédients d’une grande comédie à la fois populaire et exigeante.

Pour l’occasion, le Théâtre de la rue Berkeley est transformé en cale de bateau où pendant quelques mois de 1673, un groupe de femmes dotées par le roi traverse l’Atlantique. Elles sont envoyées en Nouvelle-France pour être mariées et avoir des enfants. Au fil du voyage, chacune a le temps de se distinguer par son caractère, ses rêves et ses réflexions.

L’une des prouesses de la pièce, c’est que ces filles du roi ne sont pas des anonymes.

Ce sont des figures extraites des pièces de Molière. C’est de là que leur vient à chacune leur caractère singulier. Parfois, elles partagent des souvenirs qui sont des scènes célèbres du répertoire. Dans ces retours en arrière, on reconnait tour à tour des extraits de L’Avare, du Malade imaginaire de L’École des femmes, et bien d’autres.

Le 17e siècle réinventé sur la scène du Théâtre français de Toronto.

Comédie et sororité

Sous la plume de Sébastien Bertrand, l’humour s’inscrit dans la ligne de celui de Molière. Il aborde des thèmes de époque : place des femmes, l'homosexualité, l'amour sincère, la violence conjugale, maternité. Le tout est orchestré en un hommage sincère et puissant à la sororité.

Ce n’est pas la première fois que l’auteur se lance dans la réinterprétation historique.

En 2022, le TfT avait produit une websérie appelée Les Liaisons dangereuses : correspondances inédites. Sébastien Bertrand imaginait un autre versant au célèbre roman de Choderlos de Laclos, une histoire où les femmes prendraient le pouvoir sur le narratif masculin. Il en va de même dans cette nouvelle pièce. Tour à tour et à leur manière, les personnages cassent l’image de la femme au faible caractère bonne à marier.

Dans le domaine, chacune des actrices est éclatante de talent. Le défi d’une distribution étendue (six actrices et deux acteurs) combiné aux scènes de groupe, c’est de parvenir à atteindre l’homogénéité. Le risque est toujours qu’une partie de la distribution se distingue en bien ou en mal. Ici, aucune disparité : toutes ont leur caractère, s’y tiennent et interagissent naturellement.

Ouvrir en mode plein écran La pièce est entrecoupée de scènes originales de Molière. Ici, les actrices Mélie B. Rondeau et Geneviève Langlois. Photo : Mathieu Taillardas

Un décor d'exception

Manon Bourgeois incarne une ingénue sincère alors que Geneviève Langlois est une femme d’expérience qui mâtine son langage châtié de remarques graveleuses. Entre ces deux vécus, Gloria Mampuya, Caroline Raynaud, Mélie. B. Rondeau et Hannah Forest-Briand apportent un bel éventail de nuances. La présence des hommes est plus rare. Ceux qui apparaissent sur le bateau et dans les souvenirs sont grotesques ou confirment les stéréotypes de la masculinité toxique.

Outre l’histoire et le talent dans le jeu, le décor, la mise en espace et les éclairages donnent à ce projet un cadre propice à ses ambitions. Cela faisait longtemps que le Théâtre français de Toronto n’avait pas accueilli une scénographie aussi massive et cohérente. On s’est tellement habitué à la pauvreté des décors dans le milieu des petites compagnies de la Ville Reine (témoignage du sous-financement chronique des arts) que la production du TfT fait figure d’exception.

Dans Les Filles du roi, le bateau existe, il n’est pas juste symbolique. Le bois couvre l’espace du sol au plafond, un plafond percé comme le serait la grille surplombant la cale d’un navire à travers laquelle filtrerait la lumière. Un détail que Glenn Davidson, qui assure les éclairages, utilise magnifiquement.

Ouvrir en mode plein écran La mise en scène a été assurée par Karine Ricard, la directrice artistique du Théâtre français de Toronto. Photo : Mathieu Taillardas

Le choix du français normatif

Cet environnement est soigné jusque dans les détails : lorsque les personnages replongent dans leur souvenirs, ils sont éclairés de face en contre plongée comme l’étaient les pièces de Molière à leur création. Glenn Davidson a poussé la précision jusqu’à recouvrir les projecteurs de petite coquilles comme l’étaient les chandelles dans les salles de spectacles du 17e siècle.

Les spectateurs les plus pointilleux pourraient s’interroger sur quelques choix de mise en scène, notamment l’emploi du français normatif. Un choix déjà fait dans Les Liaisons dangereuses : correspondances inédites, alors qu’historiquement, le français du 17e siècle avait des accents plus proches de ceux que l’on peut entendre au Canada aujourd’hui que dans les beaux quartiers de Paris. Dans une pièce qui célèbre la puissance féminine, on regrette que les héroïnes puissent enlever le corset qui comprime leur poitrine, mais pas celui qui vient brider leur langue.

Néanmoins, Les Filles du roi a tout du grand spectacle populaire : drôle, bien joué, il offre une profondeur de champ sur les sociétés passées et présentes. Alors qu’on voit ces femmes enfermées à fond de cale des pendant des mois, on assiste à leur évolution, on éprouve l’ennui à leur côté sans pour autant trouver le temps long. Il n’y a pas une minute de trop dans cette traversée qui dure trois mois, et quand la pièce s’achève, on se dit qu’on en aurait bien pris pour quelques semaines supplémentaires.