La majorité de la planète ne reculera pas l’heure en fin de semaine

N’oubliez pas de reculer l’heure sur vos montres et horloges la nuit prochaine... si c'est la politique de votre coin de pays! La majorité des endroits au Canada, aux États-Unis et en Europe reviennent à l’heure normale l’automne, mais environ 60 % de la planète ne change pas d’heure.

L’objectif de cette mesure était de faire correspondre les heures de travail et d’activités avec les heures d’ensoleillement afin d’économiser sur l’énergie, le chauffage et l’éclairage. Quelque 140 pays ont déjà appliqué le système aujourd’hui controversé de passage à l’heure avancée, et quelque 40 % de la planète le fait encore.

D’ailleurs, la plupart des pays situés près de l’équateur n’ont jamais adopté le changement d’heure saisonnier, car la durée d’ensoleillement y varie peu pendant l’année.

Le Mexique a abandonné le changement d’heure saisonnier l’an dernier dernier, à l’exception de quelques villes situées près de la frontière avec les États-Unis.

Depuis 15 ans, de nombreux autres pays, comme l’Argentine, la Russie, la Turquie, la Tunisie et l’Uruguay, ont décidé de ne plus changer l’heure.

En Argentine, le changement d’heure appliqué seulement entre 2007 et 2009 avait eu pour effet de réduire la demande en électricité lors des heures de pointe, mais la demande générale avait plutôt augmenté, ce qui était contraire à l’objectif.

L’Égypte, pour sa part, est un cas unique. Elle a annulé le passage à l’heure avancée en 2014, mais l’a réintroduit cette année en affirmant que la mesure permettrait bel et bien des économies. Il s’agit du seul pays africain à changer l'heure.

Ouvrir en mode plein écran La vieille tour de l'horloge de Kowloon, à Hong Kong. Photo : iStock / Tomas Sereda

En Asie, seuls la Mongolie et quelques pays du Proche-Orient, dont Israël, reculent encore les horloges l’automne après les avoir avancées au printemps.

Les deux pays les plus peuplés de la planète, la Chine et l’Inde (située près de la ligne équatoriale), ne changent pas d’heure.

La Chine a cependant déjà expérimenté le système de changement d’heure entre 1986 et 1991, mais la mesure était si impopulaire qu'elle a fait marche arrière.

Dans son ouvrage The Return of the God of Wealth: The Transition to a Market Economy in Urban China, l'anthropologue Charlotte Ikels raconte que la ville de Guangzhou jugeait la mesure si difficile à appliquer, face à la grogne des travailleurs, qu’elle l'a rapidement abandonnée tout en laissant Pékin croire qu’elle l’appliquait encore, jusqu’à son abolition en 1991.

L'heure avancée à longueur d'année?

En 2018, le Maroc est passé à l’heure avancée de façon permanente. Une notion qui gagne en popularité en Amérique du Nord.

Le Yukon est passé à l'heure avancée en permanence au printemps 2021.

Le Québec, l’Ontario, la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick souhaitent aussi que l’heure avancée devienne l’heure officielle tout au long de l’année, mais attendent que les États-Unis le fassent d'abord. D'ailleurs, 19 États américains ont adopté des résolutions en ce sens depuis cinq ans.

Pour sa part, la Saskatchewan n'a jamais adopté l'heure avancée. C'est aussi le cas de quelques autres communautés, pour la plupart isolées, à divers endroits au Canada.

L'heure d'Anjajavy Fait cocasse, un hôtel situé dans une réserve protégée de Madagascar, pays qui ne change pas d'heure, a créé son propre fuseau horaire afin de profiter davantage des heures d'ensoleillement. Sur le site web de la propriété, il est écrit : Une heure spécifique à Anjajavy le Lodge a été créée pour mieux nous adapter aux cycles naturels de la réserve et du village. C’est donc bien à 17 h, juste à temps pour le "5 o'clock tea", que les lémuriens nous rejoignent naturellement dans le jardin de l’Oasis pour profiter des frondaisons. L'hôtel s'est ainsi donné une heure d'avance sur le reste de Madagascar.

Une mesure critiquée

Puisque le système d’heure avancée et d’heure normale n’est pas universel, il peut porter à confusion.

Une forte proportion de la population en Amérique du Nord ne sait même pas que la majorité du reste du monde ne change pas d’heure. De plus, l’Europe et l’Amérique du Nord n'ajustent pas leurs horloges au même moment.

De plus en plus de critiques affirment que les gains en énergie ne sont pas significatifs, et que les conséquences du changement d’heure sur le sommeil et la santé causent des torts. Les risques de problèmes cardiaques et d’accidents de la route seraient notamment plus élevés après les changements d’heure, au printemps et à l’automne.

Une étude du New England Journal of Medicine (Nouvelle fenêtre) indique que les risques d’infarctus augmentent de 0,10 % le mardi après le passage à l’heure avancée.