La communauté de Shediac se rallie devant l’insécurité alimentaire à la polyvalente LJR

La communauté de Shediac et des environs se rallie derrière le projet d’arriver à nourrir adéquatement plusieurs élèves de la polyvalente Louis-J.-Robichaud.

L’insécurité alimentaire est présente à l’école et touche le tiers des élèves, selon Banques alimentaires Canada.

Ouvrir en mode plein écran Un drapeau de l'Acadie, un drapeau du Nouveau-Brunswick et l'inscription « S'unir pour bâtir » sont peints sur un mur à l'intérieur de l'école Louis-J.-Robichaud, à Shediac. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Pour y remédier à Shediac, le directeur par intérim de la polyvalente Louis-J.-Robichaud, Joey Veilleux, a choisi d’adapter un projet qu’il avait mis en place à l’école primaire de Grand-Barachois, où il travaillait auparavant.

Nous recevions des dons de la communauté qui nous permettaient de servir un déjeuner à tous les enfants et nourrir plusieurs élèves dont les familles vivaient des difficultés financières , a-t-il expliqué à l’émission La matinale, mercredi.

L’aide de la communauté

La réponse a été immédiate avec 18 000 $ en dons recueillis. Ça peut paraître énorme, convient Joey Veilleux, mais nourrir 10 enfants pour une semaine peut coûter 1000 $. C’est pourquoi chaque don est apprécié, confesse-t-il.

C’est important que l’école fasse sa part et assure le bien-être de tous ses élèves. Ils doivent être prêts pour l'apprentissage, mais avant, il faut s’assurer qu’ils ont eu à déjeuner et à dîner parce que leurs familles vivent de grandes difficultés financières. Même au secondaire, ces jeunes ont besoin de notre aide , signifie le directeur par intérim.

Joey Veilleux s'inquiète du problème de l'insécurité alimentaire dans la population étudiante de sa communauté.

De plus en plus d’élèves vivent l’insécurité alimentaire. Ce problème se fait criant parce que le coût de la vie ne cesse d’augmenter. Je me suis dit qu’on devrait faire quelque chose. Plusieurs parents m’ont contacté pour me parler de leur réalité , a-t-il expliqué.

Ouvrir en mode plein écran L'entrée de la polyvalente Louis-J.-Robichaud à Shediac. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

À son avis, il est essentiel que les élèves aient accès à un déjeuner et un dîner tous les jours, mais le budget de l’école ne le permet pas.

Le dossier avance toutefois à Ottawa. Jeudi, le député libéral d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier, a défendu son projet de loi C-322, en deuxième lecture à la Chambre des communes, pour un cadre national pour les programmes d'alimentation en milieu scolaire.

