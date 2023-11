Un nouveau centre de santé mentale géré par des étudiants de l'Université Acadia a ouvert ses portes au public pour fournir un accès gratuit et équitable aux communautés mal desservies de la vallée de l'Annapolis.

Le Centre de santé mentale Red Spruce a inauguré deux sites, un à Willett House sur le campus de Wolfville d'Acadia et un au Centre de santé sexuelle Red Door à Kentville, en Nouvelle-Écosse, en septembre.

Les deux sites sont gérés par des étudiants du programme de maîtrise en psychologie de l'université, qui sont supervisés par un membre du corps professoral, un coordonnateur du centre ou des pairs plus avancés dans le programme.

Tanya Surette, la coordonnatrice du programme, dit que c’est un rêve qui se réalise après 30 ans.

Publicité

En plus d’aider les gens en régions rurales, ce sera un endroit où les étudiants en psychologie pourront terminer leur stage sans avoir à voyager au-delà de la vallée de l'Annapolis.

Nous sommes le seul programme de maitrise en psychologie en personne en Nouvelle-Écosse et très souvent, nos étudiants viennent et doivent ensuite déménager pour leurs heures pratiques dans divers endroits de la province , explique-t-elle.

Ce nouveau centre permettra donc aux étudiants de terminer leur stage au sein de leur communauté, tout en contribuant à remédier au manque de soins de santé mentale et aux longs délais d'attente auxquels sont confrontés les habitants des zones rurales, comme ceux de la vallée d’Annapolis.

Ouvrir en mode plein écran Le Centre de santé mentale Red Spruce est coordonné par des professeurs de psychologie de l'Université Acadia, dont, de gauche à droite, Tanya Surette, Ahlam Rahal, Kelly Brenton et Birdie Bezanson. Photo : Gracieuseté de l'Université Acadia/Robyn McBain

Erin Gaudet, qui en est à sa dernière année du programme, a travaillé dans une école secondaire locale et au centre pour terminer son stage.

Publicité

Elle a dit qu'elle était reconnaissante d'avoir l'opportunité de travailler au Centre de santé sexuelle Red Door à Kentville, surtout qu’avant il n'offrait pas de services en santé mentale.

Avoir cela dans le cadre de mon stage a été très utile , dit-elle. Ce partenariat est vraiment important pour apporter des services de santé mentale à une communauté qui peut être mal desservie.

Des services appropriés

Tanya Surette assure que les étudiants sont bien préparés au moment où ils commencent à travailler avec le public et qu'ils sont capables de soulager les symptômes d'anxiété, de dépression, de stress, de difficultés relationnelles, de chagrin et de perte.

Elle précise que les étudiants ne fournissent pas de travail de traitement des traumatismes aux clients qui peuvent nécessiter une thérapie à plus long terme, mais qu'ils peuvent offrir des liens vers d'autres ressources.

Ils apprennent de leurs plus grands professeurs, qui sont leurs clients, mais ils développent également cette identité qui reflète réellement l'importance des soins de santé mentale accessibles , dit la coordonnatrice du programme .

Notre espoir est qu'ils emporteront cela avec eux lorsqu'ils obtiendront leur diplôme et s'engageront dans la profession tout au long de leur vie, en comprenant vraiment la valeur et l'importance de fournir des services socialement justes et équitables pour répondre aux besoins de leur communauté.

Tanya Surette indique que le bureau sur le campus est actuellement ouvert aux étudiants de l'Université Acadia, tandis que le site du centre Red Door accueille des clients du public âgés de 13 à 30 ans, un jour par semaine.

Les deux sites doivent être pleinement opérationnels d’ici le début de 2024.

Avec les informations de CBC