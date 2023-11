TC Transcontinental sonne le glas du Publisac, distribué dans les foyers au Québec. Il sera remplacé à partir de février 2024 par le feuillet raddar, une circulaire réinventée, présentement à l'essai dans la grande région de Montréal.

Dans un communiqué diffusé vendredi, TC Transcontinental annonce que sa nouvelle circulaire sera distribuée en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec, où elle remplacera pour de bon le Publisac, de plus en plus boudé par les villes en raison de son impact environnemental.

Plutôt qu’un sac de plastique contenant des journaux locaux et des circulaires, comme c'était le cas avec son ancêtre le Publisac, raddar est constitué d’un mince feuillet plié en quatre qui combine les circulaires de plusieurs détaillants en un seul produit imprimé , explique TC Transcontinental.

La nouvelle circulaire, distribuée partout par Postes Canada, sera également accompagnée d’une plateforme numérique pour compléter l’expérience client.

Distribuée dans la région de Montréal depuis le printemps à raison d’un million d’exemplaires chaque semaine, raddar sera désormais livré dans 2,8 millions de foyers supplémentaires, portant à près de 4 millions de boîtes aux lettres son rayon de distribution au Québec.

Avec la formule raddar, Transcontinental affirme réduire considérablement la quantité de papier utilisée par rapport au Publisac. Ce qui était l’un des principaux reproches adressés à Transcontinental qui était accusée de gaspiller d’importantes quantités de papier et de plastique en distribuant son Publisac à grande échelle.

« Nous sommes fiers de raddar, une innovation marquante dans l'histoire des circulaires, et de l'important gain environnemental qu'il représente », déclare le vice-président principal de TC Imprimeries Transcontinental, Patrick Brayley.

M. Brayley ajoute qu’il regrette toutefois la répercussion qu’aura la fin du Publisac pour les journaux hebdomadaires qui étaient livrés dans ces sacs ainsi que pour les distributeurs pour qui le Publisac représentaitdu travail et des revenus stables.

Compte tenu des changements réglementaires récents et prévus en matière de distribution et de leurs contrecoups sur les plans opérationnel et financier, le modèle du Publisac se devait d'évoluer.

Plus de détails à venir